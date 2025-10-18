Titel abgelegt: Was heißt das für Andrews Familie?

Wie übrigens auch Andrew. Denn im Gegensatz zum Titel Herzog von York sowie seinen die ihm verliehenen Ehren, die er nun nicht mehr führen wird, ist der jüngere Bruder von König Charles immer noch ein Prinz. Dieser Titel ist nach einem Gesetz von 1917 ein Geburtsrecht und kann ihm nicht genommen werden, berichtete die britische „Sun“. Auch seinen Platz in der Thronfolge – Andrew rangiert an achter Stelle – wird er nicht verlieren.

Kein Weihnachten mit Royal Family

Zumindest an der Wohnsituation von Prinz Andrew und Sarah Ferguson dürfte sich vorerst nichts ändern. Es wird angenommen, dass der 65-Jährige wie bisher weiter in der Royal Lodge auf Schloss Windsor leben wird. Diese bewohnt er trotz Scheidung mit seiner Ex-Ehefrau.