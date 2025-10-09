Offensiv-Alarm! Deutschland sucht den Stürmer

„Haben nicht immer den Top-Kader zur Verfügung“

Doch dem 90-Millionen-Dollar-Mann macht ein Infekt zu schaffen. „Wir haben nicht immer den Top-Kader zur Verfügung“, klagt Nagelsmann. „Wir müssen sehen, welche Spieler top drauf sind.“ Woltemade angeschlagen, bleiben Frankfurts Jonathan Burkardt und Dortmunds Maximilian Beier als Angreifer. Wie „Big Nick“, wie ihn die englischen Fans tauften, haben auch sie im Nationalteam noch kein Tor erzielt. Die Hoffnungen ruhen auf Florian Wirtz, der in Liverpool noch nicht überzeugte: „Unser wichtigster Offensivspieler. Er muss das Heft vorne in der Hand haben.“