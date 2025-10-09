Vorteilswelt
Kader-Sorgen beim DFB

Offensiv-Alarm! Deutschland sucht den Stürmer

Fußball International
09.10.2025 07:59
Bundestrainer Julian Nagelsmann
Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Die Nagelsmann-Elf empfängt Luxemburg. Das einstige Prunkstück Angriff bereitet unseren Nachbarn Sorge.

Nach dem 0:2 in der Slowakei zum Start der WM-Quali steht Deutschland morgen (gegen Luxemburg) und Montag (in Nordirland) im Kampf um Platz eins schon etwas unter Druck.

Vor dem Spiel in Sinsheim plagen Bundestrainer Julian Nagelsmann Sorgen. Denn der Angriff – das einstige Prunkstück Deutschlands - schwächelt. Von den Stürmern scheint nur Nick Woltemade in Form zu sein, er schlug in Newcastle mit drei Toren in vier Spielen voll ein.

Nick Woltemade
Nick Woltemade(Bild: AFP/BRANISLAV RACKO)

„Haben nicht immer den Top-Kader zur Verfügung“
Doch dem 90-Millionen-Dollar-Mann macht ein Infekt zu schaffen. „Wir haben nicht immer den Top-Kader zur Verfügung“, klagt Nagelsmann. „Wir müssen sehen, welche Spieler top drauf sind.“ Woltemade angeschlagen, bleiben Frankfurts Jonathan Burkardt und Dortmunds Maximilian Beier als Angreifer. Wie „Big Nick“, wie ihn die englischen Fans tauften, haben auch sie im Nationalteam noch kein Tor erzielt. Die Hoffnungen ruhen auf Florian Wirtz, der in Liverpool noch nicht überzeugte: „Unser wichtigster Offensivspieler. Er muss das Heft vorne in der Hand haben.“

