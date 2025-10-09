Rekorderträge bei Kürbisernte, Desaster bei Rüben

Faire Bedingungen schaffen

Aufgrund der schlechten Marktlage wurde die Anbaufläche im Burgenland von 3000 Hektar auf 1800 Hektar reduziert – also fast um die Hälfte. Die aktuellen Preisaussichten seien niederschmetternd, sagt Berlakovich. „Rübenbauern erleben gerade unruhige Zeiten. Die Frustration ist groß. Unsere Betriebe brauchen daher wieder faire und stabile Rahmenbedingungen, damit sich die Bewirtschaftung lohnt. Ist das nicht der Fall, sind die heimischen Bauern nicht wettbewerbsfähig und es wird Ware aus dem Ausland importiert.“ Das könne nicht im Sinn des Klimaschutzes sein.