Stadt Salzburg kämpft mit enormen Personalkosten

Auinger hatte schon nach den Budgetgesprächen der vergangenen Wochen klar gemacht, dass sämtliche Abteilungen im kommenden Jahr mit den selben Mitteln auskommen müssen wie beim Abschluss des Jahres 2024. Nur wenige Bereiche werden davon ausgenommen sein. Es würde etwa nicht gehen, dass durch steigende Benzinpreise Müllabfuhr und Co nicht mehr tanken können, weil das Budget aufgebraucht ist.