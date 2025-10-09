Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teurer als anderswo

Stadt Salzburg kämpft mit enormen Personalkosten

Salzburg
09.10.2025 06:00
Die Stadt Salzburg und Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sind mit immer steigenden ...
Die Stadt Salzburg und Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sind mit immer steigenden Personalkosten konfrontiert(Bild: Tröster Andreas)

Die Salzburger Landeshauptstadt gibt im Vergleich wesentlich mehr für ihre Verwaltung aus als andere Städte wie etwa Innsbruck oder Graz, wo die Kosten pro Kopf nur halb so hoch sind. Auch im kommenden Jahr werden die nötigen Mittel in Millionenhöhe steigen.

0 Kommentare

Sind die Kosten für den Salzburger Magistrat zu hoch? Diese Frage stellt sich Neos-Gemeinderat Lukas Rupsch. Denn ein Städtevergleich zeigt deutlich: Die Landeshauptstadt gibt pro Kopf doppelt so viel aus wie etwa die steirische Hauptstadt Graz. Rupsch rechnet vor:

Sind es in Salzburg 1562 Euro pro Kopf, kommt Graz gerade einmal auf 723 Euro. „Wenn Salzburg im Vergleich zu anderen Städten deutlich mehr Geld für die Verwaltung ausgibt, dann muss man sich ehrlich fragen: Wo bleibt die Effizienz?“, kritisiert Rupsch.

Innsbruck gibt viel weniger für Mitarbeiter aus 
Auch Innsbruck liegt mit einem Aufwand von rund 1100 Euro pro Einwohner klar hinter Salzburg. Auffallend ist, dass die Tiroler Landeshauptstadt mit einer ähnlichen Größe wie Salzburg rund 100 Millionen Euro weniger für seine Mitarbeiter ausgibt.

Salzburgs Stadtchef Bernhard Auinger (SPÖ) hat eine Erklärung für die Situation. „Die Städte müssen verschiedene Aufgaben bewältigen. Wir betreiben zum Beispiel Seniorenheime. Woanders sind diese ausgelagert“, erklärt der Bürgermeister. Auch die Gehaltsschemen sind in den Städten verschieden. Die Landeshauptstadt orientiert sich etwa am Gehaltsschema des Landes.

Lesen Sie auch:
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP, li.) und Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) verhandeln ...
Politik inoffiziell
Neues Budget wird fürs Land zum Blindflug
07.10.2025
Für den Ausgleich
Ort bekommt Budget-Spritze von 500.000 Euro
27.05.2025

Auch im kommenden Jahr werden die Kosten für das städtische Personal weiter ansteigen. „Der neue Gehaltsabschluss bei den Beamten hilft uns dabei weiter“, betont Auinger. Konkret könnten die Ausgaben drei bis vier Millionen Euro geringer sein als angenommen. „Damit brauchen wir für neue Elementarpädagogen keine Extramittel anfordern“, ist sich der Bürgermeister sicher.

„Stadt darf nicht beim eigenen Apparat wegschauen“
Gemeinderat Lukas Rupsch fordert dennoch, einen genauen Blick auf die Kosten zu haben: „Gerade in Zeiten, in denen überall gespart werden muss, darf die Stadt nicht beim eigenen Apparat wegschauen. Es braucht den Mut, Strukturen zu hinterfragen und Verwaltung neu zu denken.“

Auinger hatte schon nach den Budgetgesprächen der vergangenen Wochen klar gemacht, dass sämtliche Abteilungen im kommenden Jahr mit den selben Mitteln auskommen müssen wie beim Abschluss des Jahres 2024. Nur wenige Bereiche werden davon ausgenommen sein. Es würde etwa nicht gehen, dass durch steigende Benzinpreise Müllabfuhr und Co nicht mehr tanken können, weil das Budget aufgebraucht ist.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Die deutsche und bayerische Regierung haben Gesetze beschlossen, die den Abschuss von Drohnen ...
„Abwehr einer Gefahr“
Gesetz für Drohnen-Abschüsse in Deutschland durch
Der Strafprozess gegen Maja T. in Ungarn geht im Jänner 2026 weiter.
Nazis attackiert?
Prozess gegen Maja T. in Ungarn auf Jänner vertagt
In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.985 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.168 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
126.716 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1305 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1150 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf