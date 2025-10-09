Seiwald kann heute Polster und Co. übertrumpfen

Auf Hanappi fehlen 24 Spiele

Aus den aktuellen Top 3 wären Robert Sara (38) und Karl Koller (35) ebenfalls bereits in Reichweite, einzig die Nummer eins im ÖFB-Ranking ist noch weit entfernt: An der Spitze thront seit knapp 70 Jahren mit Gerhard Hanappi einer der WM-Helden von 1954. Er spulte zwischen November 1948 und Mai 1956 55 Startelf-Matches en suite ab, erzielte in dieser Zeit sieben seiner zwölf Länderspiel-Tore. Während sich Seiwald nach wie vor nach seinem ersten Treffer für das A-Team sehnt. Dass er es auch vor dem Tor drauf hat, bewies er bereits mit seinen zwei Treffern in der U21-Auswahl.