Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen San Marino

Seiwald kann heute Polster und Co. übertrumpfen

Fußball International
09.10.2025 08:28
Nicolas Seiwald
Nicolas Seiwald(Bild: GEPA)

Nicolas Seiwalds Serie im Nationalteam wächst und wächst. Eine Kolumne von Christian Reichel ...

0 Kommentare

Seit 20. November 2022 und dem 2:0 im Test gegen Italien ist Nicolas Seiwald aus dem ÖFB-Team nicht mehr wegzudenken: Denn seitdem kam der 24-Jährige in allen 31 Länderspielen unter Teamchef Ralf Rangnick von Beginn an zum Einsatz, auch heute ist mit dem Mittelfeldspieler in der Startelf zu rechnen.

Dann übertrumpft der Kuchler zugleich die Top-Torjäger im ÖFB-Team. Denn Toni Polster und Marko Arnautovic haben als ihren Bestwert ebenfalls 31 Startelf-Matches in Folge zu Buche stehen.

Lesen Sie auch:
Toni Polster
Zittert um Rekord
Polster: ÖFB? „Hoffe, dass Irrtum korrigiert wird“
07.10.2025

National würde Seiwald mit dem 32. Einsatz ab heute auf einer Stufe mit Ernst Ocwirk stehen, dann hätte er noch fünf Kicker vor sich: Mit Bruno Pezzey und Friedl Koncilia könnte er im November gleichziehen. Dann stünde das Trio bei 34 Einsätzen in Folge von Anpfiff weg.

Auf Hanappi fehlen 24 Spiele
Aus den aktuellen Top 3 wären Robert Sara (38) und Karl Koller (35) ebenfalls bereits in Reichweite, einzig die Nummer eins im ÖFB-Ranking ist noch weit entfernt: An der Spitze thront seit knapp 70 Jahren mit Gerhard Hanappi einer der WM-Helden von 1954. Er spulte zwischen November 1948 und Mai 1956 55 Startelf-Matches en suite ab, erzielte in dieser Zeit sieben seiner zwölf Länderspiel-Tore. Während sich Seiwald nach wie vor nach seinem ersten Treffer für das A-Team sehnt. Dass er es auch vor dem Tor drauf hat, bewies er bereits mit seinen zwei Treffern in der U21-Auswahl.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf RangnickToni PolsterMarko Arnautovic
Italien
ÖFB
Länderspiel
Nationalteam
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.989 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.275 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
127.375 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1635 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1312 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1157 mal kommentiert
Mehr Fußball International
Vertragsstreit
Real-Boss nennt Wunsch-Ersatz für Vinicius Junior
Gegen San Marino
Seiwald kann heute Polster und Co. übertrumpfen
Oliver Glasner:
„Meine Hüften sind noch steifer als die vom Toni“
Kader-Sorgen beim DFB
Offensiv-Alarm! Deutschland sucht den Stürmer
Krone Plus Logo
Affengrubers Märchen
„Trauen uns das voll zu und es gelingt uns auch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf