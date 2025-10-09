Seiwald kann heute Polster und Co. übertrumpfen

Nicolas Seiwalds Serie im Nationalteam wächst und wächst. Eine Kolumne von Christian Reichel ...
Seit 20. November 2022 und dem 2:0 im Test gegen Italien ist Nicolas Seiwald aus dem ÖFB-Team nicht mehr wegzudenken: Denn seitdem kam der 24-Jährige in allen 31 Länderspielen unter Teamchef Ralf Rangnick von Beginn an zum Einsatz, auch heute ist mit dem Mittelfeldspieler in der Startelf zu rechnen.
Dann übertrumpft der Kuchler zugleich die Top-Torjäger im ÖFB-Team. Denn Toni Polster und Marko Arnautovic haben als ihren Bestwert ebenfalls 31 Startelf-Matches in Folge zu Buche stehen.
National würde Seiwald mit dem 32. Einsatz ab heute auf einer Stufe mit Ernst Ocwirk stehen, dann hätte er noch fünf Kicker vor sich: Mit Bruno Pezzey und Friedl Koncilia könnte er im November gleichziehen. Dann stünde das Trio bei 34 Einsätzen in Folge von Anpfiff weg.
Auf Hanappi fehlen 24 Spiele
Aus den aktuellen Top 3 wären Robert Sara (38) und Karl Koller (35) ebenfalls bereits in Reichweite, einzig die Nummer eins im ÖFB-Ranking ist noch weit entfernt: An der Spitze thront seit knapp 70 Jahren mit Gerhard Hanappi einer der WM-Helden von 1954. Er spulte zwischen November 1948 und Mai 1956 55 Startelf-Matches en suite ab, erzielte in dieser Zeit sieben seiner zwölf Länderspiel-Tore. Während sich Seiwald nach wie vor nach seinem ersten Treffer für das A-Team sehnt. Dass er es auch vor dem Tor drauf hat, bewies er bereits mit seinen zwei Treffern in der U21-Auswahl.
