„Meine Hüften sind noch steifer als die vom Toni“

Oliver Glasner im sportkrone.at-Flashtalk! Der Crystal-Palace-Coach, der am Mittwochabend bei der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, spricht mit Michael Fally über seine Tanzkünste, jene von Toni Polster und den Höhenflug von Crystal Palace in der Premier League (im Video oben).