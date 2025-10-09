Vorteilswelt
Appell an Zuschauer

Neue Doku zeigt König Charles‘ Einsatz für Umwelt

Royals
09.10.2025 07:52
König Charles geht unter die Streaming-Stars: Ab Anfang 2026 soll eine Doku über seinen Einsatz ...
König Charles geht unter die Streaming-Stars: Ab Anfang 2026 soll eine Doku über seinen Einsatz für die Umwelt auf Prime Video abrufbar sein.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Der Schutz des Planeten und der Umwelt ist König Charles III. schon lange ein großes Anliegen – nun wird sein Engagement verfilmt. „Finding Harmony: A King‘s Vision“ soll die Dokumentation voraussichtlich heißen, die Anfang 2026 exklusiv beim Streaminganbieter Prime Video erscheinen wird. 

Darin werde sein lebenslanges Engagement für seine „Philosophie der Harmonie und für den Schutz der Umwelt als Ganzes“ beleuchtet, heißt es in einer Mitteilung.

König: Müssen Gleichgewicht wiederherstellen
„Noch nie war es wichtiger, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, um unseren Planeten zu schützen und zu priorisieren“, sagte der König laut Mitteilung.

König Charles setzt sich schon lange für die Umwelt ein und hofft, dass die Doku das Publikum ...
König Charles setzt sich schon lange für die Umwelt ein und hofft, dass die Doku das Publikum dazu anrege, über seine „Philosophie der Harmonie“ nachzudenken.(Bild: AP/Yui Mok)

Die Natur sei „unsere Lebensgrundlage“ und die Menschen Teil von ihr. „Was wir ihr antun, das tun wir uns also selbst an“, mahnte er. Man müsse das Gleichgewicht auf einem Planeten wiederherstellen, „der unter so großem Stress steht“. Er hoffe, dass die Doku das Publikum dazu anrege, über seine „Philosophie der Harmonie“ nachzudenken und selbst aktiv zu werden.

Mit dem Film wolle man den Menschen die Philosophie von Charles näherbringen, heißt es in der Ankündigung. Die Natur sei demnach „der Kern des menschlichen Wohlergehens und Wohlstands“, weswegen es dringend praktische Maßnahmen zum Schutz des Planeten und des Klimas brauche.

Was erwartet die Zuschauer?
Angekündigt wurden unter anderem Filmaufnahmen und Interviews. Dabei sollen unter anderem Projekte in Bereichen wie Lebensmittelproduktion und nachhaltige Textilien in den Blick genommen werden, die von Charles‘ Vision inspiriert worden seien.

Die Doku zeigt den Angaben nach auch, wie der König über sein „lebenslanges Engagement für eine nachhaltige Welt“ spricht, während er sich „besondere Archivaufnahmen aus mehreren Jahrzehnten“ ansieht.

