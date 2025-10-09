Neue Doku zeigt König Charles‘ Einsatz für Umwelt

Die Natur sei „unsere Lebensgrundlage“ und die Menschen Teil von ihr. „Was wir ihr antun, das tun wir uns also selbst an“, mahnte er. Man müsse das Gleichgewicht auf einem Planeten wiederherstellen, „der unter so großem Stress steht“. Er hoffe, dass die Doku das Publikum dazu anrege, über seine „Philosophie der Harmonie“ nachzudenken und selbst aktiv zu werden.