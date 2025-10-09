Daniel Tschofenig:

„Muss mit Morgi noch ein paar Wörtchen reden“

Sport-Mix
09.10.2025 08:42
0 Kommentare

Daniel Tschofenig im sportkrone.at-Flashtalk! Der Skisprung-Held, der am Mittwochabend bei der LOTTERIEN Sporthilfe Gala zum Sportler des Jahres gewählt wurde, spricht über seine Uniform, die Highlights der abgelaufenen Saison, die anstehende Olympia-Saison und Thomas Morgenstern (im Video oben).

