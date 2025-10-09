Vorteilswelt
Unfall auf Highway

Gene Simmons: „Schlechter Fahrer“ – bin aber OK

Society International
09.10.2025 07:23
Gene Simmons verursachte auf einem Küstenhighway einen Unfall, beteuerte aber, dass es ihm gut ...
Gene Simmons verursachte auf einem Küstenhighway einen Unfall, beteuerte aber, dass es ihm gut gehe.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jesse Grant)

Gene Simmons von der US-Hardrockband Kiss ist auf dem kalifornischen Küstenhighway bei Malibu mit seinem Auto verunglückt. Der 76-Jährige habe der Polizei erzählt, er sei am Steuer ohnmächtig geworden und in ein geparktes Fahrzeug gefahren. 

0 Kommentare

Der Rockveteran wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Plattform X versicherte er seinen Fans, dass es ihm gut gehe. Es sei nur ein Blechschaden entstanden.

So etwas würde „schlechten Autofahrern“, zu denen er gehöre, eben passieren, scherzte Simmons.

Simmons erholt sich zu Hause
Die Ehefrau des Rockers, Shannon Tweed, teilte laut NBC einen Tag nach dem Unfall mit, dass sich Simmons zu Hause erhole. Die Ärzte hätten vor Kurzem seine Medikamente umgestellt, führte sie demnach weiter aus.

Lesen Sie auch:
„Krone“-Interview
Gene Simmons: „Komme mit KISS wieder zu euch!“
07.06.2018
4800 Frauen und sie!
Gene Simmons hatte auch Sex mit "Peggy Bundy"
21.02.2017

Für Mitte November hat Kiss ein dreitägiges Event in Las Vegas, unter anderem mit Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer, angekündigt. Im Rahmen von „KISS Army Storms Vegas“ stehen demnach Bühnenauftritte, Interviews und Begegnungen der Musiker mit Fans an.

Folgen Sie uns auf