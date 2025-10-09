Die Macht des Denkens

„Noch nie war unsere Zukunft unberechenbarer. Noch nie waren wir so sehr von politischen Kräften abhängig, bei denen man nicht darauf vertrauen kann, dass sie den Regeln der Vernunft folgen.“ Klingt brandaktuell in einer Zeit, in der Demokratien im Machtrausch Einzelner so leicht ins Wanken geraten und Vernunft längst kein Kriterium der Politik mehr ist. Eindringliche Worte, die Hannah Arendt jedoch bereits 1967 sprach.
Fast 50 Jahre nach ihrem Tod feiert die politische Denkerin eine Renaissance. Ihre Zitate werden mehr denn je geteilt – vor allem in den sozialen Medien als Mahnung vor Populisten, echten und werdenden Autokraten.
Eines ihrer wichtigsten Themen waren die Gründe für das Aufkeimen von Totalitarismus – und die immense Bedeutung der Wahrheit. Was könnte zeitgemäßer sein, wenn viele nicht zwischen Fake News und Fakten unterscheiden können – oder sogar wollen. „Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht“, meinte Arendt. So wird eigenständiges Denken durch die Lüge abgeschafft.
Aber gerade in der Macht des Denkens sah Arendt die wichtigste Bastion gegen das Böse und für Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie. „Menschen, die nicht denken, sind wie Schlafwandler.“
Botschaften aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart nachdenklich machen.
