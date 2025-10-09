Die Macht des Denkens

Eines ihrer wichtigsten Themen waren die Gründe für das Aufkeimen von Totalitarismus – und die immense Bedeutung der Wahrheit. Was könnte zeitgemäßer sein, wenn viele nicht zwischen Fake News und Fakten unterscheiden können – oder sogar wollen. „Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht“, meinte Arendt. So wird eigenständiges Denken durch die Lüge abgeschafft.