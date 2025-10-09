Polizisten retteten Mann aus verrauchter Wohnung

Dramatischer Einsatz für Beamte der Polizei in Wattens (Tirol) am Mittwochabend! Sie mussten einen Bewohner (56) aus seiner Wohnung befreien. Beim Eintreffen war bereits starke Rauchentwicklung zu erkennen. Der Mann war bewusstlos.
Kurz nach 19 Uhr wurde am Mittwoch eine Polizeistreife nach Wattens zu einer Wohnhausanlage gerufen. Der Grund: Ein Anwohner hörte ein Piepsen aus einer der Wohnungen. Im zweiten Stock der Anlage konnten die Beamten schließlich den Ursprung des Alarms ausfindig machen.
Dort war bereits starker Rauchgeruch zu bemerken. Die Beamten brachen die Tür auf und fanden in der Wohnung den Bewohner, einen 56-jährigen Einheimischen, bewusstlos am Boden liegen. Sie brachten den Mann ins Freie.
Nudeln am Herd als Ursache
„Die starke Rauchentwicklung entstand durch einen Topf mit angebrannten Nudeln am Herd“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und konnten den Mann „mit Atmung und Kreislauf“ der Rettung übergeben.
Von den Rettungskräften wurde der 56-Jährige schließlich weiter versorgt und in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Wattens belüftete das Wohnhaus.
