Polizisten retteten Mann aus verrauchter Wohnung

Kurz nach 19 Uhr wurde am Mittwoch eine Polizeistreife nach Wattens zu einer Wohnhausanlage gerufen. Der Grund: Ein Anwohner hörte ein Piepsen aus einer der Wohnungen. Im zweiten Stock der Anlage konnten die Beamten schließlich den Ursprung des Alarms ausfindig machen.