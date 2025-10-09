Pensionistin musste Wohnung mit Backofen wärmen

Die Pensionistin griff erneut zum Telefonhörer und bat darum, dem schon lange nicht mehr persönlich erreichbaren Hausverwalter auszurichten, dass er sich des Problems doch bitte noch vor dem Wochenende annehmen möge. Bis zum Abend aber passierte überhaupt nichts. Schließlich schritt der Hausmeister des Wohnblocks ein, ein zweiter Installateur wurde verständigt. Der Handwerker stellte am Samstag einen Defekt fest. Um diesen zu beheben, sei aber das Okay der Hausverwaltung notwendig – und so passierte auch am Samstag nichts.