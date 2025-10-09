Ex-Bergrettungschef: „Es war leider mein Fehler“

Die Ortsstelle Obergurgl berät am morgigen Freitag darüber, ob sie sich auflöst. Dazu kommen Querelen um angebliche sexuelle Übergriffe auf einem Kurs der Lawinenhundeführer und damit verbunden der Ausschluss von zwei Bergrettern. Auch deshalb fand kürzlich in Telfs eine außerordentliche Landesversammlung statt, bei der eine Abstimmung über die Abwahl der derzeitigen Landesleitung auf dem Programm stand. Und jetzt legte zudem Herbert Zambra, der Osttiroler Bezirksleiter der Bergrettung, seine Funktion zurück – nach nur vier Monaten.