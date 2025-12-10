Grieche saß mehr als 30 Stunden an Lkw-Steuer

Unbekannter wollte Schulkind in sein Auto locken
Süßigkeiten angeboten
Im Zuge einer Routinekontrolle konnten Beamte der Vorarlberger Landesverkehrsabteilung am Montagnachmittag einen griechischen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der seine Fahrerkarte manipuliert hatte.
Dem Griechen konnte nachgewiesen werden, dass er versucht hat, die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten durch Manipulation der Fahrerkarte zu verschleiern. Wie sich herausstellte, hatte der 58-Jährige in einem Zeitrahmen von 50 Stunden nur neun Stunden tatsächlich geruht. In dieser Zeit saß er weit über 30 Stunden – kurze Pausen schon abgezogen – am Steuer. Sowohl der Lenker als auch der Frächter sind bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.