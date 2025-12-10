Grieche saß mehr als 30 Stunden an Lkw-Steuer

Dem Griechen konnte nachgewiesen werden, dass er versucht hat, die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten durch Manipulation der Fahrerkarte zu verschleiern. Wie sich herausstellte, hatte der 58-Jährige in einem Zeitrahmen von 50 Stunden nur neun Stunden tatsächlich geruht. In dieser Zeit saß er weit über 30 Stunden – kurze Pausen schon abgezogen – am Steuer. Sowohl der Lenker als auch der Frächter sind bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt worden.