Sozialeinrichtungen warnen vor Leistungseinbußen

Breite Palette an Forderungen

Der Verband der privaten Vorarlberger Sozial- und Gesundheitseinrichtungen fordert vom Land eine Verschiebung der Einführung der neuen Tarifstruktur, um Zeit für „konstruktive Gespräche“ zu gewinnen. Darüber hinaus müsse von weiteren Kürzungen abgesehen werden – und sollte das Land dennoch weitere Einsparungen planen, so gelte es zumindest die Sozialeinrichtungen rechtzeitig zu informieren. Am Ende müssten die Tarife für die Angebote zumindest kostendeckend sein. Und nicht zuletzt müsse dafür Sorge getragen werden, dass die Arbeitsbedingungen attraktiv bleiben – „denn das soziale Angebot lebt zu hundert Prozent von engagierten und kompetenten Mitarbeitern“, betont Schmolly.