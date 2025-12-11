Der Ex-Coach übernimmt wieder bei Altachs Frauen

Am 9. November 2024, vor exakt 397 Tagen, beendete der SCR Altach die Zusammenarbeit mit Bernhard Summer, dem Trainer der Bundesliga-Frauen. Sieben Monate später wurde der 58-Jährige dann als neuer Juniors-Coach bei den Rheindörflern präsentiert. Einen Job, den er nun wieder abgibt – um die Bundesliga-Frauen zu übernehmen.
„Der SCRA Altach und Frauen-Cheftrainer Bernhard Summer gehen ab sofort getrennte Wege. Aufgrund von Auffassungsunterschieden über die sportliche Ausrichtung wurde die Zusammenarbeit in beidseitigem Einvernehmen beendet“, begann jene Pressemitteilung, in der am 9. November 2024 mitgeteilt wurde, dass Bernhard Summer nach drei Jahren seinen Stuhl bei den Rheindörflern räumen muss – bereits tags zuvor rausgeworfen wurde und an jenem Tag nicht mal mehr beim Auswärtsspiel in Bergheim dabei sein durfte. „In den vergangenen Wochen haben wir leider festgestellt, dass unsere Vorstellungen von der sportlichen Weiterentwicklung nicht mehr im Einklang stehen. Wir haben daher gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, ließ der damalige sportliche Leiter wissen.
Unüberbrückbare Differenzen
„Die Dinge hatten sich zuletzt einfach ein wenig aufgeschaukelt“, wollte Summer damals gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was alles vorgefallen war. Fakt war, dass die Differenzen mit dem Sportchef, der den Verein Ende September 2025 verließ, unüberbrückbar waren. Eine Rückkehr zum Klub schloss „Berni“ aber von vorneherein nie aus. „Altach ist ein unheimlich geiler Verein und vielleicht ergibt sich ja irgendwann wieder die Möglichkeit für eine Zusammenarbeit“, sagte er damals der „Krone“.
Und so kam es dann auch: Am 4. Juni dieses Jahres folge der Oberländer Louis Mahop als Trainer der Altach Juniors, die in der Regionalliga West der Herren engagiert sind, nach. „Es ist eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, junge Spieler so zu fördern, dass es uns gelingt, regelmäßig Talente für die Bundesliga vorzubereiten“, so Summer. Eine Aufgabe, die er nun nach einem halben Jahr wieder abgibt – um zu den Bundesliga-Damen der Rheindörfler zurückzukehren. Dort trennte man sich trotz Tabellenrang drei vom Trainergespann Markus Spiegel und Jakob Jakob.
Sportliche Neuausrichtung mit Netzer und Summer
„Die Entscheidung ist das Ergebnis einer strukturellen und sportlichen Neuausrichtung, die wir zur Winterpause vornehmen“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer, mit dem Summer in den letzten Monaten als Juniors-Coach bereits intensiv zusammengearbeitet hatte und ab sofort auchdie Hauptverantwortung für den gesamten Frauenfußball haben wird und damit die sportliche Gesamtverantwortung im Verein trägt. Diese Struktur soll klare Zuständigkeiten schaffen und die Weiterentwicklung im Frauenbereich nachhaltig stärken.
Sprecher als Co-Trainerin
Summer wird zukünftig von Marina Sprecher als Co-Trainerin unterstützt. Die 35-jährige Schweizerin, bis 2023 als Torfrau beim FC Wil aktiv, war bereits im Sommer bei den Altach-Frauen als Athletiktrainerin im Einsatz. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und darüber, zur Frauenmannschaft zurückzukehren. Mehrere Spielerinnen kenne ich noch aus meiner früheren Zeit, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam schnell an die letzten Erfolge anknüpfen können. Mit Marina Sprecher habe ich eine kompetente und engagierte Kollegin an meiner Seite, die das Team bereits kennt und fachlich genau die richtigen Impulse setzen kann“, wird Summer vom Verein zitiert.
