Der Ex-Coach übernimmt wieder bei Altachs Frauen

„Der SCRA Altach und Frauen-Cheftrainer Bernhard Summer gehen ab sofort getrennte Wege. Aufgrund von Auffassungsunterschieden über die sportliche Ausrichtung wurde die Zusammenarbeit in beidseitigem Einvernehmen beendet“, begann jene Pressemitteilung, in der am 9. November 2024 mitgeteilt wurde, dass Bernhard Summer nach drei Jahren seinen Stuhl bei den Rheindörflern räumen muss – bereits tags zuvor rausgeworfen wurde und an jenem Tag nicht mal mehr beim Auswärtsspiel in Bergheim dabei sein durfte. „In den vergangenen Wochen haben wir leider festgestellt, dass unsere Vorstellungen von der sportlichen Weiterentwicklung nicht mehr im Einklang stehen. Wir haben daher gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, ließ der damalige sportliche Leiter wissen.