Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Summer kehrt zurück

Der Ex-Coach übernimmt wieder bei Altachs Frauen

Vorarlberg
11.12.2025 10:00
Bernhard Summer kehrt auf die Trainerbank der Altach-Damen zurück.
Bernhard Summer kehrt auf die Trainerbank der Altach-Damen zurück.(Bild: GEPA)

Am 9. November 2024, vor exakt 397 Tagen, beendete der SCR Altach die Zusammenarbeit mit Bernhard Summer, dem Trainer der Bundesliga-Frauen. Sieben Monate später wurde der 58-Jährige dann als neuer Juniors-Coach bei den Rheindörflern präsentiert. Einen Job, den er nun wieder abgibt – um die Bundesliga-Frauen zu übernehmen.

0 Kommentare

„Der SCRA Altach und Frauen-Cheftrainer Bernhard Summer gehen ab sofort getrennte Wege. Aufgrund von Auffassungsunterschieden über die sportliche Ausrichtung wurde die Zusammenarbeit in beidseitigem Einvernehmen beendet“, begann jene Pressemitteilung, in der am 9. November 2024 mitgeteilt wurde, dass Bernhard Summer nach drei Jahren seinen Stuhl bei den Rheindörflern räumen muss – bereits tags zuvor rausgeworfen wurde und an jenem Tag nicht mal mehr beim Auswärtsspiel in Bergheim dabei sein durfte. „In den vergangenen Wochen haben wir leider festgestellt, dass unsere Vorstellungen von der sportlichen Weiterentwicklung nicht mehr im Einklang stehen. Wir haben daher gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden“, ließ der damalige sportliche Leiter wissen.

Lesen Sie auch:
Zuletzt gab es für Altachs Frauen einige schmerzhafte Rückschläge.
Nach Summer-Abgang
Frauenfußball steht in Altach auf dem Prüfstand
12.11.2024
Krone Plus Logo
Nach Altach-Abgang
„Da gibts aus meiner Sicht keine Steigerung mehr“
11.11.2024
Knalleffekt
SCR Altach trennt sich von Frauen-Coach Summer
09.11.2024

Unüberbrückbare Differenzen
„Die Dinge hatten sich zuletzt einfach ein wenig aufgeschaukelt“, wollte Summer damals gar nicht zu sehr ins Detail gehen, was alles vorgefallen war. Fakt war, dass die Differenzen mit dem Sportchef, der den Verein Ende September 2025 verließ, unüberbrückbar waren. Eine Rückkehr zum Klub schloss „Berni“ aber von vorneherein nie aus. „Altach ist ein unheimlich geiler Verein und vielleicht ergibt sich ja irgendwann wieder die Möglichkeit für eine Zusammenarbeit“, sagte er damals der „Krone“.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Und so kam es dann auch: Am 4. Juni dieses Jahres folge der Oberländer Louis Mahop als Trainer der Altach Juniors, die in der Regionalliga West der Herren engagiert sind, nach. „Es ist eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe, junge Spieler so zu fördern, dass es uns gelingt, regelmäßig Talente für die Bundesliga vorzubereiten“, so Summer. Eine Aufgabe, die er nun nach einem halben Jahr wieder abgibt – um zu den Bundesliga-Damen der Rheindörfler zurückzukehren. Dort trennte man sich trotz Tabellenrang drei vom Trainergespann Markus Spiegel und Jakob Jakob.

Mit Bernhard Summer als Trainer holten Altachs Frauen zweimal Rang drei in der Admiral ...
Mit Bernhard Summer als Trainer holten Altachs Frauen zweimal Rang drei in der Admiral Bundesliga, wurde die heutige Union Berlin-Legionärin Eileen Campbell Bundesliga-Spielerin der Saison 2023.(Bild: GEPA)

Sportliche Neuausrichtung mit Netzer und Summer
„Die Entscheidung ist das Ergebnis einer strukturellen und sportlichen Neuausrichtung, die wir zur Winterpause vornehmen“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer, mit dem Summer in den letzten Monaten als Juniors-Coach bereits intensiv zusammengearbeitet hatte und ab sofort auchdie Hauptverantwortung für den gesamten Frauenfußball haben wird und damit die sportliche Gesamtverantwortung im Verein trägt. Diese Struktur soll klare Zuständigkeiten schaffen und die Weiterentwicklung im Frauenbereich nachhaltig stärken.

Sprecher als Co-Trainerin
Summer wird zukünftig von Marina Sprecher als Co-Trainerin unterstützt. Die 35-jährige Schweizerin, bis 2023 als Torfrau beim FC Wil aktiv, war bereits im Sommer bei den Altach-Frauen als Athletiktrainerin im Einsatz. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und darüber, zur Frauenmannschaft zurückzukehren. Mehrere Spielerinnen kenne ich noch aus meiner früheren Zeit, und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam schnell an die letzten Erfolge anknüpfen können. Mit Marina Sprecher habe ich eine kompetente und engagierte Kollegin an meiner Seite, die das Team bereits kennt und fachlich genau die richtigen Impulse setzen kann“, wird Summer vom Verein zitiert.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 8°
Symbol bedeckt
Dornbirn
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 9°
Symbol bedeckt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.159 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.659 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.284 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Von Pkw erfasst
Mopedlenker (15) erlitt multiple Verletzungen
Summer kehrt zurück
Der Ex-Coach übernimmt wieder bei Altachs Frauen
Skicross-Comebackerin
„Bin megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin!“
Besucheransturm
Dornbirner „inatura“ knackt 130.000er-Marke
ÖSV-Ass bilanziert:
„Ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf