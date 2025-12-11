Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besucheransturm

Dornbirner „inatura“ knackt 130.000er-Marke

Menschen
11.12.2025 07:55
Die „inatura“ ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Bodenseeregion.
Die „inatura“ ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Bodenseeregion.(Bild: Dietmar Walser)

Die Naturschau „inatura“ in Dornbirn blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück. Bereits Anfang Dezember konnte die Marke von 130.000 Besucher überschritten werden. Auch die Nachfrage nach den Beratungsangeboten war überaus hoch. 

0 Kommentare

Die „inatura“ ist nicht nur eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region, sondern auch ein Ort, an dem auf lebendige Art und Weise Wissen vermittelt wird. Besonders gefragt waren auch heuer wieder die pädagogischen Angebote: Bis jetzt wurden knapp 1000 Buchungen für Programme im Museum und in freier Natur verzeichnet, die Formate für Schulen aller Altersstufen und Kindergärten sind längst zu einem Fixpunkt in der Bildungslandschaft Vorarlbergs geworden. Stark steigend ist darüber hinaus die Nachfrage an Fortbildungsprogrammen für Pädagogen und andere Multiplikatoren und unterstreichen, wie sehr Natur- und Wissenschaftsvermittlung heute gefragt sind.

Sehen, anfassen, begreifen – in der „inatura“ wird Wissen auf sehr lebendige Art und Weise ...
Sehen, anfassen, begreifen – in der „inatura“ wird Wissen auf sehr lebendige Art und Weise vermittelt.(Bild: Petra Rainer)

Die „inatura“ als Wissendrehscheibe
Was die aktuellen Zahlen ebenfalls zeigen: Die Naturschau ist der Anlaufpunkt schlechthin für Fragen aus der Bevölkerung zu naturwissenschaftlichen Themen – im laufenden Jahr wurden über 4000 registriert. Die Themenpalette reicht von Artenbestimmung über Naturschutzfragen bis hin zu komplexeren ökologischen Zusammenhängen.

Swoboda: „Beeindruckende Teamleistung.“
Auch als Veranstaltungsort hat sich die „inatura“ etabliert, besonders beliebt ist das Format „Kindergeburtstag“. Angesichts dieser starken Bilanz ist „inatura“-Direktorin Ruth Swoboda gleichermaßen dankbar und stolz: „Dieser Erfolg ist eine beeindruckende Teamleistung. Die große Resonanz auf unsere Vermittlungsarbeit bestätigt unseren Weg und motiviert uns, mit viel Energie und Zuversicht ins neue Jahr zu starten.“

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 8°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 8°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
4° / 9°
Symbol bedeckt
Feldkirch
2° / 8°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.610 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.233 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.448 mal gelesen
Mehr Menschen
Skicross-Comebackerin
„Bin megastolz, dass ich überhaupt gefahren bin!“
Besucheransturm
Dornbirner „inatura“ knackt 130.000er-Marke
ÖSV-Ass bilanziert:
„Ich habe mir schon ein bisschen mehr vorgestellt“
Tragischer Fall
Frau liebevoll gepflegt – bis es nicht mehr ging
Traditionsfirma pleite
109 Mitarbeiter von Millionenkonkurs betroffen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf