Dornbirner „inatura“ knackt 130.000er-Marke

Die Naturschau „inatura“ in Dornbirn blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück. Bereits Anfang Dezember konnte die Marke von 130.000 Besucher überschritten werden. Auch die Nachfrage nach den Beratungsangeboten war überaus hoch.
Die „inatura“ ist nicht nur eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region, sondern auch ein Ort, an dem auf lebendige Art und Weise Wissen vermittelt wird. Besonders gefragt waren auch heuer wieder die pädagogischen Angebote: Bis jetzt wurden knapp 1000 Buchungen für Programme im Museum und in freier Natur verzeichnet, die Formate für Schulen aller Altersstufen und Kindergärten sind längst zu einem Fixpunkt in der Bildungslandschaft Vorarlbergs geworden. Stark steigend ist darüber hinaus die Nachfrage an Fortbildungsprogrammen für Pädagogen und andere Multiplikatoren und unterstreichen, wie sehr Natur- und Wissenschaftsvermittlung heute gefragt sind.
Die „inatura“ als Wissendrehscheibe
Was die aktuellen Zahlen ebenfalls zeigen: Die Naturschau ist der Anlaufpunkt schlechthin für Fragen aus der Bevölkerung zu naturwissenschaftlichen Themen – im laufenden Jahr wurden über 4000 registriert. Die Themenpalette reicht von Artenbestimmung über Naturschutzfragen bis hin zu komplexeren ökologischen Zusammenhängen.
Swoboda: „Beeindruckende Teamleistung.“
Auch als Veranstaltungsort hat sich die „inatura“ etabliert, besonders beliebt ist das Format „Kindergeburtstag“. Angesichts dieser starken Bilanz ist „inatura“-Direktorin Ruth Swoboda gleichermaßen dankbar und stolz: „Dieser Erfolg ist eine beeindruckende Teamleistung. Die große Resonanz auf unsere Vermittlungsarbeit bestätigt unseren Weg und motiviert uns, mit viel Energie und Zuversicht ins neue Jahr zu starten.“
