Dornbirner „inatura“ knackt 130.000er-Marke

Die „inatura“ ist nicht nur eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region, sondern auch ein Ort, an dem auf lebendige Art und Weise Wissen vermittelt wird. Besonders gefragt waren auch heuer wieder die pädagogischen Angebote: Bis jetzt wurden knapp 1000 Buchungen für Programme im Museum und in freier Natur verzeichnet, die Formate für Schulen aller Altersstufen und Kindergärten sind längst zu einem Fixpunkt in der Bildungslandschaft Vorarlbergs geworden. Stark steigend ist darüber hinaus die Nachfrage an Fortbildungsprogrammen für Pädagogen und andere Multiplikatoren und unterstreichen, wie sehr Natur- und Wissenschaftsvermittlung heute gefragt sind.