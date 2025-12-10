Zwischen Eigenlob und vernichtender Kritik

Ungewollten Applaus von ÖVP und FPÖ erntete Gamon, als sie das ehemalige Regierungsmitglied Daniel Zadra ins Visier nahm. „Das strukturelle Ausgabenproblem haben auch die Grünen mitzuverantworten“, stellte sie klar. „Sie sollten nicht so tun, als hätten wir keine Probleme, wenn es nur den Stadttunnel nicht gebe.“

Dass 70 Prozent des Budgets in die Bereiche Soziales, Gesundheit und Bildung fließt, bewertete sie hingegen ähnlich wie Zadra: „Bei den Kosten für die Bildung handelt es sich großteils um Gehälter für die Kinderbetreuung. Das sind laufende Kosten, das ist das tägliche Geschäft, das ihr (Anm.: damit meinte sie die Mitglieder der Landesregierung) zu erledigen habt. Hört auf, Euch dafür auf die Schulter zu klopfen!“ Nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Gemeindeebene müsste man sich die Frage stellen, was Kernaufgabe und was „nice to have“ sei. „Die Zeiten für ,nice to have‘ sind vorbei!“