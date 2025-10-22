VW warnt jetzt Belegschaft vor Produktionsstopp

Die Lage im Automobilsektor spitzt sich weiter zu: Volkswagen hat intern einen Warn-Brief an seine Mitarbeiter verschickt und bereitet die Belegschaft auf die vorübergehende Schließung von Werken vor. Was als Engpass bei der Chipversorgung begann, könnte nun zehntausende Beschäftigte in Kurzarbeit zwingen – und die Produktion von Erfolgsmodellen wie Golf und Tiguan zum Stillstand bringen.
Wie die „Bild“ berichtet, liegt ihr das interne Schreiben des Managements vom Mittwoch vor. Darin heißt es, die Produktion sei im Moment von Engpässen bei der Versorgung mit Nexperia-Chips noch unbeeinträchtigt. Doch dann folgt die entscheidende Einschränkung: „Vor dem Hintergrund der dynamischen Lage können Auswirkungen auf die Produktion kurzfristig jedoch nicht ausgeschlossen werden.“
Abhängigkeit von China rächt sich
Der Grund für die Warnung ist ein Lieferstopp von Nexperia-Chips. Der Halbleiterhersteller mit Sitz im niederländischen Nijmegen steht im Zentrum eines Streits zwischen China und den USA. Auf Druck der US-Regierung hatten die Niederlande am 30. September die Kontrolle über Nexperia übernommen, das zu dem chinesischen Technologiekonzern Wingtech gehört. Als Reaktion darauf untersagte Peking den Export von Nexperia-Chips. Getroffen wird davon die Autobranche wie auch andere Industriezweige.
VW bestätigte in dem Mitarbeiterbrief, dass der Hersteller die Gesellschaft darüber informiert habe, „dass er die Lieferung von Halbleitern nicht mehr garantieren könne“. Ohne die Chips, die in Elektronikkomponenten verbaut sind, wird Volkswagen seine Produktion zurückfahren müssen.
Offenbar schon Gespräche über Kurzarbeit
Nach Informationen der „Bild“ hat das VW-Management bereits Gespräche mit den Arbeitsagenturen über Kurzarbeit aufgenommen. Betroffen sein könnten davon mehrere zehntausend Beschäftigte. Bei einem möglichen Produktionsstopp würde zunächst die Fertigung des Golf im Stammwerk Wolfsburg eingestellt werden, anschließend wäre der Tiguan betroffen.
Die Halbleiter werden zwar meist in Europa produziert, zur Verpackung und Weiterverarbeitung jedoch in die Volksrepublik verschickt. Seit dem chinesischen Exportverbot ist die Chipproduktion bei Nexperia in Teilen zum Stillstand gekommen. Der europäische Automobilverband ACEA schlug daraufhin Alarm: Die Lagerbestände der heimischen Fahrzeughersteller reichten nur für wenige Wochen.
Auswirkungen könnten VW hart treffen
VW betonte zwar, eine Aussetzung bei Golf und Tiguan sei geplant gewesen und stehe nicht im Zusammenhang mit dem Fall Nexperia. Doch der nun verschickte Warn-Brief an die Mitarbeiter zeigt: Die Sorge vor einer neuen Chipkrise ist real – und die Auswirkungen könnten den größten europäischen Automobilhersteller hart treffen.
Entwarnung gibt es hingegen bei anderen Branchengrößen. Der deutsche Autokonzern Mercedes-Benz rechnet kurzfristig nicht mit Ausfällen wegen der Probleme beim niederländischen Chiphersteller Nexperia. Dank guter Zusammenarbeit mit den Zulieferern und Lehren aus der Chipkrise „sind wir im Kurzfristzeitraum abgesichert“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. „Wir arbeiten intensiv mit unseren Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen.“ Mercedes beobachte die Entwicklung genau. Verlässliche Prognosen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber nur schwer zu machen, ergänzte das Unternehmen.
