VW warnt jetzt Belegschaft vor Produktionsstopp

Abhängigkeit von China rächt sich

Der Grund für die Warnung ist ein Lieferstopp von Nexperia-Chips. Der Halbleiterhersteller mit Sitz im niederländischen Nijmegen steht im Zentrum eines Streits zwischen China und den USA. Auf Druck der US-Regierung hatten die Niederlande am 30. September die Kontrolle über Nexperia übernommen, das zu dem chinesischen Technologiekonzern Wingtech gehört. Als Reaktion darauf untersagte Peking den Export von Nexperia-Chips. Getroffen wird davon die Autobranche wie auch andere Industriezweige.