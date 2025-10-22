„Holt sie raus!“ – Mob randaliert vor Asylheim

Angeblicher sexueller Übergriff auf Mädchen (10)

Die Versammlung sei in sozialen Medien von unterschiedlichen Gruppen, die Hass und Gewalt säen und andere dazu ermutigen, sich zu beteiligen, organisiert worden. Anlass war ein angeblicher sexueller Übergriff auf ein zehnjähriges Mädchen in der Nähe der Unterkunft. Die Polizei stellte sich deshalb bereits Stunden vor dem Protest auf gewalttätige Ausschreitungen ein.