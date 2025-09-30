Vorteilswelt
Wayne Rooney knallhart

Wirtz? „Ich sehe nicht, wo er spielen könnte“

Premier League
30.09.2025 18:11
Wayne Rooney äußerte sich zu Florian Wirtz‘ durwachsenen Start bei den „Reds“.
Wayne Rooney äußerte sich zu Florian Wirtz‘ durwachsenen Start bei den „Reds“.(Bild: EPA/PETER POWELL)

„Ich sehe nicht, wo er spielen könnte“, ist Wanye Rooney von Florian Wirtz‘ ersten Spielen im Trikot des FC Liverpool nicht so richtig überzeugt. Bei der hochkarätigen Offensive der „Reds“ gehe der deutsche Neuzugang unter.

Acht Pflichtspiele absolvierte Wirtz für seinen neuen Klub bereits, auf sein erstes Tor wartet er jedoch noch. Für 125 Millionen Euro Ablöse hatten sich einige Fans und Experten wohl mehr erwartet. Das findet auch Manchester-United-Legende Rooney, der allerdings festhält: „Wenn man so viele Spieler verpflichtet wie Liverpool, die im Grunde eine komplett neue Sturmreihe aufgebaut haben, während sie gleichzeitig noch Mo Salah haben, dann stehen sie alle in Konkurrenz zueinander. Und ich denke, Wirtz ist derjenige, der wahrscheinlich nicht so gut abschneidet. Er hat so viel Talent, aber ich sehe nicht, wo er in der Mannschaft spielen könnte.“

Wayne Rooney
Wayne Rooney(Bild: AFP/APA/PIERO CRUCIATTI)

Liverpool mit Wirtz schlechter als ohne?
Dadurch gerate Liverpool aus dem Gleichgewicht, was wiederum die Spielweise der „Reds“ beeinflusse. Kurz: Wirtz mache den englischen Meister eher schlechter als besser. „Ich habe gesehen, wie Spieler in diese Liga gekommen sind, und es braucht Zeit. Für mich geht es nicht um den Preis, es geht um den Spieler und seine Fähigkeiten. Und ich sehe nicht, wo er in das System von Liverpool passt“, so der 120-fache englische Teamspieler weiter. 

Florian Wirtz erlebt noch Startschwierigkeiten beim FC Liverpool.
Antwort an Kritiker
Wirtz erklärt Formtief: „Kostet zu viel Kraft“
24.09.2025

War Wirtz‘ Wechsel an die Anfield Road ein großes Missverständnis? Rooney hätte den 22-jährigen Offensiv-Kicker jedenfalls nicht verpflichtet. „Wenn ich zwischen ihm und Szoboszlai wählen muss, dann entscheide ich mich für Szoboszlai“, gestand der 39-Jährige. Ob auch Trainer Arne Slot im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray die Geduld ausgeht oder der Niederländer in der Startaufstellung erneut auf den DFB-Profi setzt? Am Dienstagabend wissen wir es ...

