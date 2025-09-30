Wirtz? „Ich sehe nicht, wo er spielen könnte“

Acht Pflichtspiele absolvierte Wirtz für seinen neuen Klub bereits, auf sein erstes Tor wartet er jedoch noch. Für 125 Millionen Euro Ablöse hatten sich einige Fans und Experten wohl mehr erwartet. Das findet auch Manchester-United-Legende Rooney, der allerdings festhält: „Wenn man so viele Spieler verpflichtet wie Liverpool, die im Grunde eine komplett neue Sturmreihe aufgebaut haben, während sie gleichzeitig noch Mo Salah haben, dann stehen sie alle in Konkurrenz zueinander. Und ich denke, Wirtz ist derjenige, der wahrscheinlich nicht so gut abschneidet. Er hat so viel Talent, aber ich sehe nicht, wo er in der Mannschaft spielen könnte.“