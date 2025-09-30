Baustellengerüst kippte um: Arbeiter (57) verletzt

Gegen 11.15 Uhr war der 57-jährige Slowake gemeinsam mit einem Landsmann (60) auf einem Baustellengerüst in einer Höhe von etwa vier Metern beschäftigt gewesen. „Per Kran wurde eine Palette auf dem Gerüst abgelegt, woraufhin das Gerüst mitsamt dem 57-Jährigen aus bisher unbekannter Ursache umkippte“, heißt es seitens der Polizei.