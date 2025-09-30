Baustellengerüst kippte um: Arbeiter (57) verletzt

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstag in Gurgl im Tiroler Sölden! Ein 57-Jähriger wurde durch ein umkippendes Baustellengerüst verletzt. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Kollege konnte sich durch einen Sprung auf einen Balkon retten.
Gegen 11.15 Uhr war der 57-jährige Slowake gemeinsam mit einem Landsmann (60) auf einem Baustellengerüst in einer Höhe von etwa vier Metern beschäftigt gewesen. „Per Kran wurde eine Palette auf dem Gerüst abgelegt, woraufhin das Gerüst mitsamt dem 57-Jährigen aus bisher unbekannter Ursache umkippte“, heißt es seitens der Polizei.
Arbeitskollege blieb unverletzt
Der 60-Jährige konnte noch rechtzeitig auf einen Balkon springen und blieb unverletzt. Der 57-Jährige wurde hingegen erheblich verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange, hieß es.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.