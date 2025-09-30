Poysdorf verliert endgültig sein Post-Herzstück

Keine Briefmarken mehr

Jetzt sind nur mehr die seltenen Briefmarken aus der Ortschaft übrig, die Englisch in seiner Sammlung aufbewahrt. Diese hat der bald 80-Jährige schon von seinem Vater geerbt. Die Geschichte, die Poysdorf - und Österreich – seither durchlebt hat, kann aus den Marken herausgelesen werden. Seit im Frühjahr durchsickerte, dass die Filiale geschlossen wird, kämpfe er mit vielen anderen pensionierten Briefträgern und Poysdorfern um den Erhalt der Filiale. Entschieden wurde das Aus aber nicht von der Gemeinde, sondern von der Post AG selbst. Die mangelnde wirtschaftliche Rentabilität können viele nicht nachvollziehen. „Meiner Meinung nach war hier der Profit wichtiger als die Menschen“, sagt auch der Pensionist im Gespräch mit der „Krone“.