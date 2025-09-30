Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach 461 Jahren

Poysdorf verliert endgültig sein Post-Herzstück

Niederösterreich
30.09.2025 18:00
Am letzten Öffnungstag der Postfiliale bedankten sich der Vorsitzende der Postgewerkschaft ...
Am letzten Öffnungstag der Postfiliale bedankten sich der Vorsitzende der Postgewerkschaft Bezirksgruppe Mistelbach Anton Paltram (r.) und sein Stellvertreter Egon Englisch bei der letzten Leiterin der Filiale Petra Gaunersdorfer.(Bild: Egon Englisch)

Nach langem Kampf schließt die Postfiliale Poysdorf in Niederösterreich. „Weil der Profit wichtiger ist, als die Menschen“, sagt der Gewerkschafter Egon Englisch. Seit Dienstag hat nun an der Stelle der Filiale ein Diskonter für Bürobedarf geöffnet.

0 Kommentare

Seit 1709 konnten in Poysdorf am selben Ort Briefe aufgegeben werden. Nun schloss sich am Montag für immer die Tür zur Vergangenheit. Stattdessen öffnet ein Diskonter für Schul- und Büroartikel, der auch Paketdienste anbieten wird. „Die 461 Jahre Geschichte werden aber einfach weggekehrt“, trauert Gewerkschafter Egon Englisch um die Filiale. Bereits 1564 wurde in Ketzelsdorf, einer Katastralgemeinde, die erste Poststation in eröffnet. 1709 wurde diese dann nach Poysdorf verlegt. 

Zitat Icon

Die 461 Jahre Geschichte werden aber einfach weggekehrt.

Gewerkschafter Egon Englisch

Keine Briefmarken mehr
Jetzt sind nur mehr die seltenen Briefmarken aus der Ortschaft übrig, die Englisch in seiner Sammlung aufbewahrt. Diese hat der bald 80-Jährige schon von seinem Vater geerbt. Die Geschichte, die Poysdorf - und Österreich – seither durchlebt hat, kann aus den Marken herausgelesen werden. Seit im Frühjahr durchsickerte, dass die Filiale geschlossen wird, kämpfe er mit vielen anderen pensionierten Briefträgern und Poysdorfern um den Erhalt der Filiale. Entschieden wurde das Aus aber nicht von der Gemeinde, sondern von der Post AG selbst. Die mangelnde wirtschaftliche Rentabilität können viele nicht nachvollziehen. „Meiner Meinung nach war hier der Profit wichtiger als die Menschen“, sagt auch der Pensionist im Gespräch mit der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Von Austräger-Pensionisten über Gewerkschafter bis zu erzürnten Bürgern: Alle kamen sie zur Demo ...
Krone Plus Logo
Startet Sparoffensive?
Wut-Demo! Schließung von 460 Jahre altem Postamt
30.05.2025

Die Post AG habe die Entscheidung über den Köpfen der Gemeinde hinweg getroffen. Dennoch hätte sich der pensionierte Briefträger mehr Rückhalt der Gemeindepolitik gewünscht. „Wirklich gekämpft um den Erhalt hat nur die Gewerkschaft“. Im Mai startete diese sogar eine Demo, die „Krone“ war vor Ort.  Nach wie vor sammelt Egon Englisch leidenschaftlich gerne Briefmarken, weshalb ihm die Filiale abgehen wird. Die örtlichen Briefmarken-Sammler müssen nun zur nächsten Postfiliale nach Mistelbach fahren. „Wissen Sie, die Wehmut übertrifft eigentlich den Frust“, sagt Englisch. 

Zitat Icon

Früher waren Briefmarken eine große Wertanlage. Heute bekommt man nur mehr 15 Prozent, wenn man sie verkauft.

Egon Englisch, Pensionistengewerkschaftsvertreter

Österreichweit schließen immer mehr Postfilialen
Poysdorf ist aber mit dem Schicksal nicht alleine. Die Digitalisierung hat den Briefverkehr ausgedünnt, immer mehr bestellen online Pakete, die in Abholstationen geliefert werden. Seitens der Post bestätigt man im Frühjahr neben der Schließung im Weinviertel auch das mögliche Aus für die Filiale in Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten. Österreichweit sollen 15 Filialen auf der „Abschussliste“ stehen.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
186.455 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
145.829 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.564 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1147 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf