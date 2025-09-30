„Emil“ tauchte nach Freilassung in Siedlung auf

Wo ist „Emil“? Wie geht es ihm? Das sind die zwei wichtigsten Fragen, die sich aktuell alle Elchfans stellen. Denn seit seiner Freilassung an der Grenze zur Tschechei zeigte sich der große Vierbeiner nur mehr selten. Nun tauchte er in einer Siedlung in Bayern auf.
Eine Woche ist es her, dass Elch „Emil“ bei Sattledt in Oberösterreich betäubt und dann im Böhmerwald nahe der tschechischen Grenze freigelassen wurde. Seither wanderte er, verfolgt über einen Peilsender am Geweih, durch den tschechischen Teil des Böhmerwaldes und wechselte dann nach Bayern, wo er im gleichnamigen Wald umherzieht.
Und es scheint, als bewege sich „Emil“ weiter vom Dreiländereck Richtung Nordwesten, entlang der bayerisch-böhmischen Grenze. Nun wurde er erstmals wieder in einer Siedlung gesehen, konkret in Bischofsreut in der Gemeinde Haidmühle, Luftlinie knapp zwölf Kilometer vom Dreiländereck entfernt. Gewohnt gemütlich schlenderte er nachts durch den Ort, ehe er wieder verschwand.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.