Nachts im Museum: Die Titanic erleben!

Im Rahmen der immersiven Ausstellung „Die Legende der Titanic“ in der Wiener Marx Halle verlost die „Krone“ ein ganz besonderes Erlebnis. Abonnenten und Abonnentinnen haben einzigartige Chance, die Ausstellung außerhalb der Öffnungszeiten zu erleben – in ganz besonderer Atmosphäre und fernab vom Trubel.
Nach dem Publikumserfolg von „Die letzten Tage von Pompeji“ wird nun mit modernster Technologie, Musik, Theater, Augmented Reality und Virtual Realtiy-Elementen sowie eindrucksvollen Projektionen das Leben an Bord der Titanic spektakulär rekonstruiert – von der Konstruktion bis zur tragischen Nacht des 14. April 1912.
Geschichte erlebbar gemacht
Vom Hafen von Southampton, durch die engen Korridore der dritten Klasse bis hin zum prunkvollen Saal – überall werden persönliche Geschichten der Passagiere mittels hochmoderner Technik zum Leben erweckt.
Exklusiv für „Krone“-Abonnenten und Abonnentinnen
Erleben Sie die Titanic in ihrer ganzen Pracht und Dramatik – und gewinnen Sie die Chance, dieses Abenteuer exklusiv bei Nacht zu genießen.
80x2 Leserinnen und Leser dürfen am 14. Oktober die Ausstellung nach der offiziellen Öffnungszeit von 20 bis 22 Uhr erleben – mitmachen und nachts ins Museum!
Tickets im Krone Ticketshop
Die neue immersive Ausstellung bietet spannende Unterhaltung mit modernster Technik für die ganze Familie. Holen Sie sich Ihre Tickets ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und sichern Sie sich Ihren „Krone“-BonusCard-Vorteil.
DIE LEGENDE DER TITANIC
Die immersive Ausstellung in Wien
📅 Bis Jänner 2026
📍Marx Halle | Karl-Farkas-Gasse 19 | 1030 Wien
⏳Dauer: ca. 90 Minuten
👉Holen Sie sich mit Ihrer „Krone“-BonusCard Ihre vergünstigten Tickets exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
