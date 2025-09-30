Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitspielen & gewinnen

Nachts im Museum: Die Titanic erleben!

Gewinnspiele
30.09.2025 18:41
(Bild: MAD)

Im Rahmen der immersiven Ausstellung „Die Legende der Titanic“ in der Wiener Marx Halle verlost die „Krone“ ein ganz besonderes Erlebnis. Abonnenten und Abonnentinnen haben einzigartige Chance, die Ausstellung außerhalb der Öffnungszeiten zu erleben – in ganz besonderer Atmosphäre und fernab vom Trubel.

0 Kommentare

Nach dem Publikumserfolg von „Die letzten Tage von Pompeji“ wird nun mit modernster Technologie, Musik, Theater, Augmented Reality und Virtual Realtiy-Elementen sowie eindrucksvollen Projektionen das Leben an Bord der Titanic spektakulär rekonstruiert – von der Konstruktion bis zur tragischen Nacht des 14. April 1912.

Geschichte erlebbar gemacht
Vom Hafen von Southampton, durch die engen Korridore der dritten Klasse bis hin zum prunkvollen Saal – überall werden persönliche Geschichten der Passagiere mittels hochmoderner Technik zum Leben erweckt. 

+2
Fotos

Exklusiv für „Krone“-Abonnenten und Abonnentinnen
Erleben Sie die Titanic in ihrer ganzen Pracht und Dramatik – und gewinnen Sie die Chance, dieses Abenteuer exklusiv bei Nacht zu genießen. 
80x2 Leserinnen und Leser dürfen am 14. Oktober die Ausstellung nach der offiziellen Öffnungszeit von 20 bis 22 Uhr erleben – mitmachen und nachts ins Museum!

Jetzt am Gewinnspiel teilnehmen
Ich bin Print-Abonnent der Kronen Zeitung!
Jetzt mitspielen!
Ich habe ein digitales Krone-Abo
Jetzt mitspielen!
Ich möchte Krone+ ab 1,90 Euro pro Monat testen und mitspielen
Jetzt mitspielen!

Tickets im Krone Ticketshop
Die neue immersive Ausstellung bietet spannende Unterhaltung mit modernster Technik für die ganze Familie. Holen Sie sich Ihre Tickets ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at und sichern Sie sich Ihren „Krone“-BonusCard-Vorteil. 

Jetzt BonusCard-Vorteil sichern!

DIE LEGENDE DER TITANIC
Die immersive Ausstellung in Wien

📅 Bis Jänner 2026 
📍Marx Halle | Karl-Farkas-Gasse 19 | 1030 Wien

⏳Dauer: ca. 90 Minuten

👉Holen Sie sich mit Ihrer „Krone“-BonusCard Ihre vergünstigten Tickets exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
186.455 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
145.829 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.564 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1147 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf