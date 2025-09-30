„Posen ist ein Wahnsinn, da ist die Hölle los“

„Viele verziehen in Österreich das Gesicht, wenn es um den polnischen Fußball geht. Aber der wird total unterschätzt.“ Am Mittwoch steigen Rapids Spieler in den Charter nach Posen. Was sie am Donnerstag (18.45 Uhr) beim Auftakt der Ligaphase der Conference League bei Lech erwartet, weiß kaum einer besser als Martin Mayer. Vor zwei Jahren noch Rapids Athletiktrainer, jetzt in Hartberg.