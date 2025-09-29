400 Passagiere an Bord
Flug landet nach 9 Stunden wieder am Abflugort
Ein Flug von Frankfurt nach Singapur sollte etwa zwölf Stunden dauern – doch für rund 400 Passagiere eines Airbus A380 von Singapore Airlines wurde die Reise zu einem Marathon über fast zwei Tage. Über dem Kaspischen Meer bemerkte die Crew plötzlich einen technischen Defekt und drehte den Superjumbo um. Die Passagiere kehrten damit wieder zum Abflughafen zurück.
Der Hin- und Rückflug erstreckte sich damit auf fast neun Stunden, bevor die Passagiere wieder am Abflughafen ankamen, berichtete die deutsche „Bild“.
Die 55-jährige Uta Büttner, eine der Reisenden, schilderte gegenüber dem Blatt: „Ich war gerade auf der Toilette, als plötzlich die Ansage kam, dass wir wegen technischer Probleme umdrehen müssen. Ich dachte, ich habe es falsch verstanden.“ Erst spät am Freitagabend konnte sie ihre Reise auf einem Ersatzflug fortsetzen – nach insgesamt rund 40 Stunden unterwegs.
Airline wortkarg, Flugzeug wieder repariert
Die Airline bestätigte den Vorfall, nannte aber weder die genaue Ursache des Defekts noch, warum kein näher gelegener Flughafen angesteuert wurde. Nach der Landung wurde das Flugzeug von Experten überprüft, offenbar konnte das Problem inzwischen behoben werden. Am Samstagnachmittag flog der Airbus zunächst nach München und setzte dann seine Reise nach Singapur fort, wo er am Sonntagmorgen landete.
Immerhin: Die Passagiere erhielten Ersatzflüge, Hotelzimmer und Verpflegung an Bord. Trotz der Anspannung betonten mehrere Reisende, dass die Crew während der langen Rückkehr versuchte, die Stimmung an Bord aufrechtzuerhalten.
