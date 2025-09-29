Flug landet nach 9 Stunden wieder am Abflugort

Die 55-jährige Uta Büttner, eine der Reisenden, schilderte gegenüber dem Blatt: „Ich war gerade auf der Toilette, als plötzlich die Ansage kam, dass wir wegen technischer Probleme umdrehen müssen. Ich dachte, ich habe es falsch verstanden.“ Erst spät am Freitagabend konnte sie ihre Reise auf einem Ersatzflug fortsetzen – nach insgesamt rund 40 Stunden unterwegs.