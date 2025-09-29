Sportclub reagiert: Weinstabl nicht mehr Trainer

Die Ziele des Sportclubs sind groß. Eigentlich wollte man diese Saison vorne mitspielen, spätestens 2027 den Aufstieg in die 2. Liga feiern. Und das im neuen 5700er-Stadion, das ja schon kommenden März bespielbar sein soll. Die Arbeiten an der Alszeile laufen nach Plan, mittlerweile gibt’s ein Dach über den Tribünen. Allerdings sorgt der Umbau dafür, dass die Hernalser im Herbst nur mehr auswärts spielen. „Woche für Woche. Das macht es nicht einfacher“, so Krapf-Günther. „Gerade in dieser Liga ist es in der Fremde besonders schwer. Das zeigen auch die Ergebnisse immer wieder.“ Weinstabl weiß dies wohl am besten.