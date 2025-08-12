Störche brechen früh in südliche Gefilde auf

Früh starten heuer die Störche in Rust auf ihre weite Reise nach Afrika. Bereits vorgestern haben sich etwa 25 auf den Weg gemacht. Rudolf Karassowitsch, stellvertretender Obmann des Storchenvereines Rust, beobachtet seine Schützlinge genau: „Schon vor etwa 14 Tagen haben die ersten Jungen begonnen, in der Luft zu kreisen. Die steigen dann höher und höher bis die Thermik passt und dann hauen sie ab – das ist vorgestern passiert. Und die Alten fliegen hinterher.“