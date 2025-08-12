Vorteilswelt
Ruster Stammgäste

Störche brechen früh in südliche Gefilde auf

Burgenland
12.08.2025 16:01
Heuer schlüpften 80 Junge in den Ruster Nestern.
Heuer schlüpften 80 Junge in den Ruster Nestern.(Bild: Storchenverein Rust)

Die Storchenfamilien können derzeit beim Abflug beobachtet werden. Das warme Wetter bietet ihnen die passende Thermik.

Früh starten heuer die Störche in Rust auf ihre weite Reise nach Afrika. Bereits vorgestern haben sich etwa 25 auf den Weg gemacht. Rudolf Karassowitsch, stellvertretender Obmann des Storchenvereines Rust, beobachtet seine Schützlinge genau: „Schon vor etwa 14 Tagen haben die ersten Jungen begonnen, in der Luft zu kreisen. Die steigen dann höher und höher bis die Thermik passt und dann hauen sie ab – das ist vorgestern passiert. Und die Alten fliegen hinterher.“

26 Storchenpaare in Rust
Am Dienstag machten sich weitere 20 auf einer Wiese bereit zum Start. Insgesamt beherbergte die Freistadt heuer 26 Storchenpaare und 80 Junge. „Bis zum Wochenende werden alle weg sein“, erwartet Karrassowitsch. Ihre Flugroute führt sie über den Bosporus nach Südafrika. Die Pflegestation des Storchenvereines war heuer auch gut besucht.

„17 hatten wir heuer zur Pflege nach Verletzungen. Drei hatten gebrochene Flügelstücke und bleiben als Dauergäste.“ In der Station wird nicht gezüchtet, sondern wenn möglich ausgewildert.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Burgenland
Das „WeinX1“ lehrt im Burgenland ein „Piefke“
