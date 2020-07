Peter Weck: „Ich komme jetzt erst zum Leben“

Viel ist davon die Rede, dass Menschen durch die Krise an Depressionen leiden und Therapie brauchen. Junge wie Alte. Wenn man in Ihrer Biografie liest, wie Sie als Kind bei Bombenangriffen durch den Luftschutzkeller katapultiert wurden und das Haus darüber nur noch Schutt und Asche war; wie Sie Ihren Vater nur knapp vor der Exekution retten konnten und Kriegsverbrechen miterleben mussten, fragt man sich schon: Sind wir eine verweichlichte Generation geworden?

Ich muss Ihnen sagen, dass mich die Kriegserlebnisse erst im Nachhinein so richtig betroffen gemacht haben. Das habe ich damals gar nicht so realisiert. Wir waren in einem Ausnahmezustand und damit beschäftigt, zu überleben und das Beste aus allem zu machen. Mein Glück war, dass ich als Bub vieles fast als abenteuerlich empfand, sonst hätt ich es wahrscheinlich nicht durchgestanden aus Todesangst.