Konflikt zwischen Präsident und Wahlsieger hält an

Während seiner ersten Zeit als Ministerpräsident hatte Babiš seine Unternehmen einem Treuhandfonds anvertraut, um den Interessenskonflikt zu verhindern. Diesen Fonds hatte er aber zwischenzeitlich wieder aufgelöst. Ob er diesmal denselben Weg einschlagen will, lässt er offen, stellte jedoch klar, dass er seine Firmen nicht verkaufen wolle.