Konflikt zwischen Präsident und Wahlsieger hält an

Im Nachbarland Tschechien droht der Präsident damit, den Wahlsieger nicht als Regierungschef zu ernennen. Der Grund: Der frisch gewählte Andrej Babiš hält weiterhin an seinen Unternehmen fest – ein Umstand, der mit dem Amt des Ministerpräsidenten nicht vereinbar ist.
Die Anfang Oktober abgehaltene Parlamentswahl brachte Andrej Babiš und die von ihm gegründete populistische Partei ANO („Aktion unzufriedener Bürger“) wieder an die Spitze. Es ist ein Comeback, denn der 71-jährige EU-Kritiker und Milliardär war bereits von 2017 bis 2021 Ministerpräsident.
Der Wahlsieger ist Eigentümer mehrerer Unternehmen und steht damit nun im Zentrum eines möglichen Interessenskonflikts, da er folglich Subventionsempfänger und Politiker zugleich ist. Seit dem Jahr 2007 verbietet das ein Gesetz.
Der Amtsinhaber Petr Pavel drohte am Montag damit, Babiš nicht zum Regierungschef ernennen: „Ich würde mich mit der Ernennung an der Entstehung eines illegalen Zustands beteiligen“. In einem solchen Fall wäre es demnach besser, wenn der Wahlsieger einen anderen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen würde.
Während seiner ersten Zeit als Ministerpräsident hatte Babiš seine Unternehmen einem Treuhandfonds anvertraut, um den Interessenskonflikt zu verhindern. Diesen Fonds hatte er aber zwischenzeitlich wieder aufgelöst. Ob er diesmal denselben Weg einschlagen will, lässt er offen, stellte jedoch klar, dass er seine Firmen nicht verkaufen wolle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.