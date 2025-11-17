Auch in Entenhausen wird Elektromobilität genutzt

Am 18. November erscheint die neueste Ausgabe von Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) und diesmal dreht sich in Entenhausen alles um die Mobilitätswende und auch der legendäre 313 wird zum E-313. Mit der „Krone“ können Sie Ausgaben des neuesten Bandes des Lustigen Taschebuchs gewinnen.
In Entenhausen knallt, pufft und zischt es: Der legendäre 313 bekommt ein elektrisches Update und wird zum E-313! Entenhausen steht damit ganz im Zeichen der Mobilitätswende. Denn Donalds geliebter Oldtimer entspricht längst nicht mehr den aktuellen Umweltauflagen. Also nimmt der findige und leicht tollpatschige Tüftler die Sache selbst in die Hand: Mit einer brandneuen Eigenentwicklung, dem multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz, rollt Donalds 313 künftig mit alternativen Energien durch die Straßen. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich von selbst …
Neben der Titel-Geschichte bietet das neue Lustige Taschenbuch insgesamt elf energiegeladene Abenteuer. So sorgt unter anderem ein missglücktes Experiment von Daniel Düsentrieb für Aufsehen. Denn dadurch verfügt Goofy plötzlich über echte Spiderman-Kräfte. Damit schwingt er sich nicht nur lässig durch die Stadt, sondern fängt auch so manchen Schurken ein. Das nächste Ausgabe des Lustige Taschenbuch erscheint dann in vier Wochen.
Mitmachen und gewinnen!
Die „Krone“ verlost nun anlässlich des Starts der 604. Ausgabe des lustigen Taschenbuches 16 Ausgabe des kultigen Klassikers aus Entenhausen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 24.11, 09:00 Uhr.
