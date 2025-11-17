Auch in Entenhausen wird Elektromobilität genutzt

In Entenhausen knallt, pufft und zischt es: Der legendäre 313 bekommt ein elektrisches Update und wird zum E-313! Entenhausen steht damit ganz im Zeichen der Mobilitätswende. Denn Donalds geliebter Oldtimer entspricht längst nicht mehr den aktuellen Umweltauflagen. Also nimmt der findige und leicht tollpatschige Tüftler die Sache selbst in die Hand: Mit einer brandneuen Eigenentwicklung, dem multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz, rollt Donalds 313 künftig mit alternativen Energien durch die Straßen. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich von selbst …