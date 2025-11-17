Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Auch in Entenhausen wird Elektromobilität genutzt

Gewinnspiele
17.11.2025 18:22
(Bild: ©2025 Egmont Ehapa Media/Disney)

Am 18. November erscheint die neueste Ausgabe von Walt Disneys Lustiges Taschenbuch (LTB) und diesmal dreht sich in Entenhausen alles um die Mobilitätswende und auch der legendäre 313 wird zum E-313. Mit der „Krone“ können Sie Ausgaben des neuesten Bandes des Lustigen Taschebuchs gewinnen. 

0 Kommentare

In Entenhausen knallt, pufft und zischt es: Der legendäre 313 bekommt ein elektrisches Update und wird zum E-313! Entenhausen steht damit ganz im Zeichen der Mobilitätswende. Denn Donalds geliebter Oldtimer entspricht längst nicht mehr den aktuellen Umweltauflagen. Also nimmt der findige und leicht tollpatschige Tüftler die Sache selbst in die Hand: Mit einer brandneuen Eigenentwicklung, dem multifunktionalen Fahrzeugvergrünerungsbausatz, rollt Donalds 313 künftig mit alternativen Energien durch die Straßen. Dass dabei nicht alles nach Plan läuft, versteht sich von selbst …

(Bild: ©2025 Egmont Ehapa Media/Disney)
(Bild: ©2025 Egmont Ehapa Media/Disney)

Neben der Titel-Geschichte bietet das neue Lustige Taschenbuch insgesamt elf energiegeladene Abenteuer. So sorgt unter anderem ein missglücktes Experiment von Daniel Düsentrieb für Aufsehen. Denn dadurch verfügt Goofy plötzlich über echte Spiderman-Kräfte. Damit schwingt er sich nicht nur lässig durch die Stadt, sondern fängt auch so manchen Schurken ein. Das nächste Ausgabe des Lustige Taschenbuch erscheint dann in vier Wochen. 

Mitmachen und gewinnen!
Die „Krone“ verlost nun anlässlich des Starts der 604. Ausgabe des lustigen Taschenbuches 16 Ausgabe des kultigen Klassikers aus Entenhausen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 24.11, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
186.578 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.790 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
175.519 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf