Straßenbahnlinie ohne Ersatz sorgt für Ärger

Die Linie 71 ist neben der U3 die wichtigste Öffiverbindung von Simmering in die Innenstadt. Doch sie wird derzeit saniert. Auch der Betrieb am Ring ist eingestellt. Zwar wurde ein Ersatzbus (71E) für die gesperrten Stationen im

3. Bezirk eingerichtet – dieser fährt jedoch nur bis St. Marx. Die vier Haltestellen (Hauffgasse, Zippererstraße, Molitorgasse und Litfaßstraße) in Simmering bleiben also völlig ohne Ersatz. Der Unmut darüber ist dementsprechend groß. Gerade für ältere und gebrechlichere Menschen oder Familien mit Kindern sind die Umwege von mehreren hundert Metern nicht schaffbar. Erst recht nicht bei Hitze.