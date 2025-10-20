Gutscheine unter dem Christbaum immer beliebter

Das Weihnachtsgeschäft bleibt für den Handel die wichtigste Zeit im Jahr. Während in den Monaten Jänner bis Oktober in den Einkaufszentren von SES jeweils durchschnittlich 7,8 Prozent des Jahresumsatzes erzielt werden, steige dieser Anteil im November auf zehn Prozent und im Dezember auf zwölf Prozent. „Das Weihnachtsgeschäft ist nach wie vor von großer Bedeutung für den Handel und entscheidet über den Gesamterfolg des Jahres.“