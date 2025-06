Stadt treibt den Öffi-Ausbau weiter stark voran

Ulli Sima bleibt die längstdienende Stadträtin

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stellt erst am Mittwoch sein neues Regierungsteam vor, doch Ulli Sima gilt als fix gesetzt und zwar wie bisher im Verkehrsressort. Bereits seit 21 Jahren ist die 56-Jährige Teil der Wiener Stadtregierung und damit die am längsten dienende rote Stadträtin. Schon für die nächsten Wochen stehen in ihrem Ressort einige Termine und Projekte an. Ganz oben auf der Liste: die verkehrsfreie Innenstadt und das Verbot für E-Mopeds auf Radwegen.