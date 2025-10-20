So denkt ein Millionär – und so können Sie es auch

In seinem Buch beschreibt der Autor Robert Kiyosaki die Rolle und den Einfluss von zwei Vaterfiguren in seinem Leben: Sein echter Vater („Poor Dad“) ist eine hochdekorierte Führungskraft im US-Ausbildungssystem mit dauerhaften Finanzproblemen. Seine zweite Vaterfigur („Rich Dad“) ist ein Unternehmer mit Geld und Wohlstand im Überfluss.