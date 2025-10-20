Mann flieht nach Ehestreit und stürzt in Schlucht

Selbstständig in Sicherheit gebracht

Der Abgestürzte schaffte es schließlich laut Polizeiangaben eigenständig, bei einer nahe gelegenen Brücke aus dem Tobel aufzusteigen und zum Güterweg zurückzugelangen. Der Bergrettungseinsatz war nicht mehr nötig, der 49-Jährige wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.