Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nass und verletzt

Mann flieht nach Ehestreit und stürzt in Schlucht

Vorarlberg
20.10.2025 09:56

Ein 49-jähriger Mann ist am Sonntagabend in Vorarlberg nach einem Streit mit seiner Frau in unwegsamen Gelände abgestürzt. Der Mann hatte zu Fuß das Haus verlassen, seine Frau meldete ihn als vermisst. Nach einer Suchaktion wurde der Mann durchnässt und verletzt aufgefunden.

0 Kommentare

Seine Ehefrau hatte den 49-Jährigen am Abend abgängig gemeldet. Ihr Mann habe sich nach dem Disput gegen 21.50 Uhr zu Fuß nach St. Gerold im Großwalsertal aufgemacht. Ihre eigene Suche war erfolglos geblieben, sein Mobiltelefon konnte im Bereich des Schlosstobels geortet werden.

Auch Bergrettung hinzugezogen
Durch Zurufe auf dem Güterweg entlang der unwegsamen Schlucht stellten Polizeikräfte schließlich Kontakt zu dem 49-Jährigen her. Wegen der schwierigen Geländebedingungen und weil der Kontakt zu dem Vermissten abbrach, wurden die Bergrettung und die Rettung hinzugezogen.

Lesen Sie auch:
Der 47-Jährige verständigte die Polizei und gab an, seit mehreren Jahren Gewalt vonseiten seiner ...
Gewaltserie über Jahre
Frau (35) schlägt Ehemann mit Kochtopf gegen Kopf
15.10.2025
Nachbarin eilte herbei
Lautstarker Ehestreit endete vor dem Richter
21.08.2025
Blutiger Ehestreit
Mann (37) verletzt Ehefrau schwer und flüchtet
23.07.2025
Der Mann hatte zunächst zu Fuß das Haus verlassen, seine Frau meldete ihn als vermisst. Wenig ...
Der Mann hatte zunächst zu Fuß das Haus verlassen, seine Frau meldete ihn als vermisst. Wenig später geschah das Unglück (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Selbstständig in Sicherheit gebracht
Der Abgestürzte schaffte es schließlich laut Polizeiangaben eigenständig, bei einer nahe gelegenen Brücke aus dem Tobel aufzusteigen und zum Güterweg zurückzugelangen. Der Bergrettungseinsatz war nicht mehr nötig, der 49-Jährige wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Vorarlberg
Ehestreit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 12°
Symbol bedeckt
Bludenz
7° / 15°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol bedeckt
Feldkirch
8° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
91.731 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
84.527 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Gericht
Heftige Vergewaltigungsserie in Wien aufgedeckt
75.971 mal gelesen
Der 19-Jährige wurde u.a. wegen Beitrags an mindestens 15 Vergewaltigungen verurteilt.
Mehr Vorarlberg
„Grenzgänger“
An Demenz erkrankter Vermisster wiedergefunden
Eva Pinkelnig sauer
„Als Versuchskaninchen missbraucht“!
Nass und verletzt
Mann flieht nach Ehestreit und stürzt in Schlucht
Krone Plus Logo
Leidende Katzen
Grenzenloser Tierschutz: Im Einsatz für Streuner
Bei 5:0-Sieg
Tor und drei Assists! ÖFB-Stürmerin in Hochform
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf