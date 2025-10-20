Raimann-Team Colts prolongiert NFL-Erfolgslauf

Die Indianapolis Colts sind weiter das beste Team der National Football League (NFL)!
Mit dem 38:24 bei den Los Angeles Chargers am Sonntag konnten die Colts sechs der bisher sieben Spiele gewinnen.
Raimann fehlerfrei
Das Team des österreichischen Left Tackle Bernhard Raimann liegt damit klar auf Playoff-Kurs und stellt dabei die beste Offensive der Liga.
Raimann agierte beim nächsten Kantersieg wieder fehlerfrei – überragender Akteur war Runningback Jonathan Taylor mit drei erlaufenen Touchdowns.
