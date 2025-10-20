Ex-Chelsea-Coach Potter neuer Schweden-Teamchef

Bisher blamable WM-Qualifikation

Potter übernimmt bei den Skandinaviern eine Auswahl mit viel Talent und Qualität, aber ausbleibenden Erfolgserlebnissen: In der WM-Qualifikation steht die Mannschaft um Liverpools 145-Millionen-Einkauf Alexander Isak und Arsenals 65-Millionen-Mann Viktor Gyökeres nach vier Spieltagen noch immer sieglos da und mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe B. Theoretisch könnte sich Schweden selbst als Gruppenletzter noch über die Playoffs für die WM qualifizieren, da es seine Gruppe in der Nations League gewonnen hatte.