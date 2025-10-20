Sydney Sweeney im Guckloch-Kleid bei Glamour-Gala

Ganz Hollywood hat sich am Wochenende bei der Academy Museum Gala getroffen. Und obwohl Kim Kardashian mit ihrem skurrilen Masken-Look für das Tuschelthema des Abends sorgte, gab es noch wesentlich mehr zu sehen. Etwa Sydney Sweeney, die sich für ein ziemlich sexy Kleid mit „Guckloch“ entschieden hatte.