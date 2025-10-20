Vorteilswelt
Jede Menge heiße Looks

Sydney Sweeney im Guckloch-Kleid bei Glamour-Gala

Star-Style
20.10.2025 10:12
Sydney Sweeney sorgte bei der Academy Museum Gala in Los Angeles für jede Menge Sexappeal.
Sydney Sweeney sorgte bei der Academy Museum Gala in Los Angeles für jede Menge Sexappeal.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Ganz Hollywood hat sich am Wochenende bei der Academy Museum Gala getroffen. Und obwohl Kim Kardashian mit ihrem skurrilen Masken-Look für das Tuschelthema des Abends sorgte, gab es noch wesentlich mehr zu sehen. Etwa Sydney Sweeney, die sich für ein ziemlich sexy Kleid mit „Guckloch“ entschieden hatte.

Das schwarze Kleid, in das Sweeney für die Glamour-Gala im Academy Museum of Motion Pictures geschlüpft war, setzte die Kurven der 28-Jährigen perfekt in Szene.

Und auch wahnsinnig sexy, denn Hingucker des Samtkleides mit Mascherl war definitiv der Ausschnitt, der sich in einem Neckholder-Schnitt um den Körper von Sweeney legte und wie ein „Guckloch“ formte, das den Blick auf das wohlgeformte Dekolleté der Hollywood-Blondine freilegte. 

Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles für ein Blitzlichtgewitter.
Sydney Sweeney sorgte in Los Angeles für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Spitze und Sexappeal
Aber Sweeney war längst nicht die einzige Schönheit, die an diesem Abend nicht mit ihren Reizen geizte. Kollegin Amanda Seyfried setzte ebenfalls auf Schwarz und einen raffiniert eingesetzten Spitzenstoff, der tiefe Einblicke zuließ.

Model Kaia Gerber kam im weißen Spitzenkleid, das nur wenig der Fantasie überließ, und Schauspielerin Eva Longoria sorgte mit den Cut-outs in ihrer glitzernden Robe für bewundernde Blicke. 

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Kaia Gerber
Kaia Gerber(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Eva Longoria
Eva Longoria(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Sängerin Selena Gomez kam in einer schwarzen Glitzerrobe und mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Benny Blanco, während Model Kendall Jenner mit Kollegin und Freundin Hailey Bieber, die auf eine ausgefallene Korsage-Robe setzte, posierte. 

Lesen Sie auch:
Kim, bist das wirklich du? Der neueste Kardashian-Look sorgt für Schmunzeln.
Ist schon Halloween?
Kim Kardashian schockt mit bizarrem Masken-Look
19.10.2025

Schauspielerin Zoë Kravitz ließ ihren neuen Freund Harry Styles daheim, sorgte mit ihrem voluminösen Glamour-Look aber dennoch für Blitzlichtgewitter. 

Selena Gomez kam mit Benny Blanco.
Selena Gomez kam mit Benny Blanco.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Kendall Jenner posierte mit Hailey Bieber.
Kendall Jenner posierte mit Hailey Bieber.(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Zoë Kravitz
Zoë Kravitz(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Ortega ließ tief blicken
Ein absoluter Gala-Hingucker war übrigens auch „Wednesday“-Star Jenna Ortega. Die 23-jährige Schauspielerin setzte nämlich auf einen futuristisch anmutenden Look mit einer Art silbernem Brustpanzer in Blattform – tiefe Einblicke inklusive! 

Sängerin Charli XCX ließ hingegen unter schwarzer Spitze ihren Busen blitzen, während Cara Delevingne mit ihrem Auftritt im Glitzerkleid mit Blüten bei der Academy Museum Gala ihrem Ruf als Topmodel alle Ehre machte.

Jenna Ortegas Look überließ nur wenig der Fantasie.
Jenna Ortegas Look überließ nur wenig der Fantasie.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Die Schauspielerin trug obenrum nur einen Brustpanzer, der mehr enthüllte als verdeckte.
Die Schauspielerin trug obenrum nur einen Brustpanzer, der mehr enthüllte als verdeckte.(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Und auch von hinten war der Look ein absoluter Hingucker!
Und auch von hinten war der Look ein absoluter Hingucker!(Bild: AP/Jordan Strauss)
Charli XCX
Charli XCX(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Cara Delevingne
Cara Delevingne(Bild: EPA/ALLISON DINNER)

Hier gibt es noch mehr fantastische Promi-Looks zum Durchklicken:

Demi Moore
Demi Moore(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Rebecca Hall
Rebecca Hall(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Kate Hudson
Kate Hudson(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Hilary Duff
Hilary Duff(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Zoe Saldaña
Zoe Saldaña(Bild: AFP/VALERIE MACON)
Kirsten Dunst
Kirsten Dunst(Bild: EPA/ALLISON DINNER)
Naomi Watts
Naomi Watts(Bild: AP/Jordan Strauss)

Bei der glamourösen Gala in Los Angeles wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
