Sydney Sweeney im Guckloch-Kleid bei Glamour-Gala

Ganz Hollywood hat sich am Wochenende bei der Academy Museum Gala getroffen. Und obwohl Kim Kardashian mit ihrem skurrilen Masken-Look für das Tuschelthema des Abends sorgte, gab es noch wesentlich mehr zu sehen. Etwa Sydney Sweeney, die sich für ein ziemlich sexy Kleid mit „Guckloch“ entschieden hatte.
Das schwarze Kleid, in das Sweeney für die Glamour-Gala im Academy Museum of Motion Pictures geschlüpft war, setzte die Kurven der 28-Jährigen perfekt in Szene.
Und auch wahnsinnig sexy, denn Hingucker des Samtkleides mit Mascherl war definitiv der Ausschnitt, der sich in einem Neckholder-Schnitt um den Körper von Sweeney legte und wie ein „Guckloch“ formte, das den Blick auf das wohlgeformte Dekolleté der Hollywood-Blondine freilegte.
Spitze und Sexappeal
Aber Sweeney war längst nicht die einzige Schönheit, die an diesem Abend nicht mit ihren Reizen geizte. Kollegin Amanda Seyfried setzte ebenfalls auf Schwarz und einen raffiniert eingesetzten Spitzenstoff, der tiefe Einblicke zuließ.
Model Kaia Gerber kam im weißen Spitzenkleid, das nur wenig der Fantasie überließ, und Schauspielerin Eva Longoria sorgte mit den Cut-outs in ihrer glitzernden Robe für bewundernde Blicke.
Sängerin Selena Gomez kam in einer schwarzen Glitzerrobe und mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Benny Blanco, während Model Kendall Jenner mit Kollegin und Freundin Hailey Bieber, die auf eine ausgefallene Korsage-Robe setzte, posierte.
Schauspielerin Zoë Kravitz ließ ihren neuen Freund Harry Styles daheim, sorgte mit ihrem voluminösen Glamour-Look aber dennoch für Blitzlichtgewitter.
Ortega ließ tief blicken
Ein absoluter Gala-Hingucker war übrigens auch „Wednesday“-Star Jenna Ortega. Die 23-jährige Schauspielerin setzte nämlich auf einen futuristisch anmutenden Look mit einer Art silbernem Brustpanzer in Blattform – tiefe Einblicke inklusive!
Sängerin Charli XCX ließ hingegen unter schwarzer Spitze ihren Busen blitzen, während Cara Delevingne mit ihrem Auftritt im Glitzerkleid mit Blüten bei der Academy Museum Gala ihrem Ruf als Topmodel alle Ehre machte.
Hier gibt es noch mehr fantastische Promi-Looks zum Durchklicken:
Bei der glamourösen Gala in Los Angeles wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures – auch Oscar-Museum genannt – gesammelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.