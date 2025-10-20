Donner bestreitet Olympia-Kampagne im 49erFX

Die 22-jährige Seglerin Rosa Donner will versuchen, sich im 49erFX für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles zu qualifizieren!
Nach dem Wechsel ihres 470er-Partners Niklas Haberl zu Olympia-Siegerin Lara Vadlau musste sich Donner neu orientieren. Die ehemalige Juniorinnen-Weltmeisterin aus Kärnten hat mit der aus Kanada stammenden Marion Lafrance Berger eine neue Boots-Partnerin gefunden, damit ist das Projekt auf Schiene.
„Fahrtechnik komplett anders!“
Bereits im Mai führte Donner erste Testfahrten durch und stellte fest, dass „die Fahrtechnik komplett anders“ ist. Die Handgriffe und Abläufe seien eine große Herausforderung gewesen
„Wir haben die ersten groben Dinge gut hinbekommen, sind schon näher am Feinschliff – aber noch lange nicht beim Optimum. Mit Marion macht es unglaublich viel Spaß, wir haben die gleiche Einstellung, den gleichen Biss und mit Olympia ein großes Ziel.“ Die 25-Jährige Berger hat auch die österreichische Staatsbürgerschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.