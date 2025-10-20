Scharfschützennest?
Verdächtiger Jagdstand nahe Air Force One entdeckt
Eine verdächtige Konstruktion, die wie ein Jagdstand oder Hochsitz aussieht, ist derzeit im Visier von Ermittlern des Secret Service. Das Konstrukt wurde in der Nähe des Bereichs am Palm Beach International Airport entdeckt, in dem kürzlich die Präsidentenmaschine stationiert war.
Wie die „New York Post“ berichtet, ähnelt die Konstruktion, die am Donnerstag entdeckt wurde, einem Scharfschützennest. Sie wurde an einem Baum angebracht und befinde sich in Sichtweite des Abschnitts des Flughafens, in dem US-Präsident Donald Trump den Präsidentenjet verlässt.
Hier ist ein Bild des mysteriösen Konstrukts zu sehen:
Nutzen des Hochstands gibt Rätsel auf
Auf Bildern, die in US-Medien veröffentlicht wurden, ist eine seltsame Anordnung von Rohren zu erkennen. Laut Behörden wurde weder Munition noch Sprengstoff gefunden. Auch verdächtige Personen konnten am Schauplatz nicht aufgefunden werden. Dennoch wird der Vorfall ernst genommen – es könnte sich auch lediglich um eine Ansammlung von Müll handeln, wird gemutmaßt.
Zudem wird spekuliert, ob der verdächtige Hochsitz von Jägern genutzt wird, die eine invasive Leguanart eindämmen wollen. Die Untersuchung durch den Secret Service sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es aus informierten Quellen.
Air Force One wurde wegen Bauarbeiten verlegt
Eigentlich wird der betroffene Bereich des Flughafens nicht von der Air Force One als Abstellort genutzt. Laut „New York Post“ wurde der Präsidentenjet wegen Bauarbeiten kurzfristig in ein anderes Areal des Flugfelds verlegt, wo normalerweise Privatflugzeuge parken. Dieser Abstellplatz sei vom rätselhaften Hochstand etwa 180 Meter entfernt.
