Sieg war zu 99,3 Prozent fix – und wurde verspielt

„Hatte schon Hoffnung verloren“

Drei Viertel lang hatten die Giants eine knallharte Defense gespielt, kaum etwas zugelassen. „Ich hatte schon die Hoffnung verloren“, gab Denvers Star-Cornerback Pat Surtain zu. „Aber wir haben bis zum Ende gekämpft und in dieser Liga, egal wie sehr du am Boden liegst, wenn du den Willen behältst, gibt es immer einen Weg.“