Sieg war zu 99,3 Prozent fix – und wurde verspielt

Das schaffen fast nur die New York Giants! 6:38 Minuten vor Ende der Partie gegen die Denver Broncos führten sie mit 28:6. Der Computer wies ihnen eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 99,3 Prozent aus. Und dennoch verloren sie noch 32:33.
1602 NFL-Matches in Folge hatte eine Mannschaft immer gewonnen, wenn sie in den letzten sieben Minuten zumindest mit 18 Punkten voran gelegen war. Diese stolze Serie ging jetzt zu Ende. Weil Bo Nix und die Denver-Offensive im letzten Viertel 33 Punkte erzielten, der zweithöchste Wert in der Geschichte der NFL.
„Ich weiß nicht, wie wir 33 Punkte in einem Viertel erzielen konnten“, gab Broncos-Quarterback zu. „Das ist wirklich krank. Eine Partie so zu gewinnen, das ist das Größte!“
„Hatte schon Hoffnung verloren“
Drei Viertel lang hatten die Giants eine knallharte Defense gespielt, kaum etwas zugelassen. „Ich hatte schon die Hoffnung verloren“, gab Denvers Star-Cornerback Pat Surtain zu. „Aber wir haben bis zum Ende gekämpft und in dieser Liga, egal wie sehr du am Boden liegst, wenn du den Willen behältst, gibt es immer einen Weg.“
Doch sechs Minuten vor dem Ende gelangen den Broncos zwei Spielzüge mit entscheidendem Raumgewinn, dann lief Nix zu einem Touchdown. Nur noch 16:26.
Auf der Gegenseite war Quarterback Jaxson Dart eine Interception. Denver brauchte keine Minute für den nächsten Touchdown. Vier Minuten vor Schluss stand es 23:26.
Giants gingen nochmals in Führung
Und wieder zwei Minuten später gingen die Broncos gar 30:26 in Führung. Auch die Giants steckten nicht auf, gingen 30 Sekunden vor Schluss, nachdem sie in Windeseile das Feld hinuntermarschiert waren, dank eines Touchdown-Laufes von Dart erneut mit 32:30 in Front, schienen das Spiel zu retten.
Doch noch einmal wendete sich das Blatt in dem irren Spiel. Vier Spielzüge reichten den Broncos, um in Field-Goal-Reichweite zu gelange, Wil Lutz verwandelte aus 39 Yards zum 33:32.
