Wie sich Pferde gegen den Klimawandel stemmen

Wien hat seine erste „Klimakutsche“ auf die Straße geschickt – und das nicht aus Spaß. Zwölf Fiakerpferde des Betriebs Carmen Blantz tragen ab sofort Messgeräte am Körper, werden gefilmt, mit GPS verfolgt und regelmäßig medizinisch untersucht. Ein Jahr lang will die Veterinärmedizinische Universität Wien im Auftrag von Stadt und Bund wissen: Wie schlagen sich die Tiere bei Hitze, Kälte, Wind und Regen wirklich?