Kulovits: „Das brauche ich niemandem zu erzählen“

Maximilian Senft (Ried-Trainer):

„Der erste Auswärtssieg bei Rapid in der Bundesliga – es ist ein wunderschöner Moment. Wir sind ganz gut gestartet, haben nach dem 0:1 mit einer unserer Waffen, den Standards, zugeschlagen. Wir haben auch mit dem Ball ganz gute Lösungen gehabt. In der zweiten Hälfte wollten wir Geschichte schreiben, Boguo hat mit einem Energieanfall Rapid ein bisschen den Stecker gezogen. Das hat die Dynamik des Spiels verändert. Die Mannschaft hat das dann heroisch verteidigt.“