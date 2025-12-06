Vorteilswelt
Die Stimmen zum Spiel

Kulovits: „Das brauche ich niemandem zu erzählen“

Bundesliga
06.12.2025 20:04
Rapid-Interimstrainer Stefan Kulovits
Rapid-Interimstrainer Stefan Kulovits(Bild: GEPA)

Der SK Rapid hat am Samstag gegen die SV Ried die vierte Niederlage in Folge kassiert. Was die Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...

Stefan Kulovits (Rapid-Interimstrainer):
„Das schmerzt extrem. Wir haben uns in eine Ausgangslage gebracht, die extrem unangenehm ist. Wir hatten die Hoffnung, dass wir den Turnaround schaffen und die Fans zurückgewinnen. Genau das Gegenteil ist passiert. Wir werden aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern schauen, dass wir das im nächsten Spiel drehen können. Dass da viel Verunsicherung drinnen ist, brauche ich niemandem zu erzählen.“

Maximilian Senft (Ried-Trainer):
„Der erste Auswärtssieg bei Rapid in der Bundesliga – es ist ein wunderschöner Moment. Wir sind ganz gut gestartet, haben nach dem 0:1 mit einer unserer Waffen, den Standards, zugeschlagen. Wir haben auch mit dem Ball ganz gute Lösungen gehabt. In der zweiten Hälfte wollten wir Geschichte schreiben, Boguo hat mit einem Energieanfall Rapid ein bisschen den Stecker gezogen. Das hat die Dynamik des Spiels verändert. Die Mannschaft hat das dann heroisch verteidigt.“

