Kulovits: „Das brauche ich niemandem zu erzählen“

Der SK Rapid hat am Samstag gegen die SV Ried die vierte Niederlage in Folge kassiert. Was die Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Stefan Kulovits (Rapid-Interimstrainer):
„Das schmerzt extrem. Wir haben uns in eine Ausgangslage gebracht, die extrem unangenehm ist. Wir hatten die Hoffnung, dass wir den Turnaround schaffen und die Fans zurückgewinnen. Genau das Gegenteil ist passiert. Wir werden aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern schauen, dass wir das im nächsten Spiel drehen können. Dass da viel Verunsicherung drinnen ist, brauche ich niemandem zu erzählen.“
Maximilian Senft (Ried-Trainer):
„Der erste Auswärtssieg bei Rapid in der Bundesliga – es ist ein wunderschöner Moment. Wir sind ganz gut gestartet, haben nach dem 0:1 mit einer unserer Waffen, den Standards, zugeschlagen. Wir haben auch mit dem Ball ganz gute Lösungen gehabt. In der zweiten Hälfte wollten wir Geschichte schreiben, Boguo hat mit einem Energieanfall Rapid ein bisschen den Stecker gezogen. Das hat die Dynamik des Spiels verändert. Die Mannschaft hat das dann heroisch verteidigt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.