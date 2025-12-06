Pfiffe in Hütteldorf! Rapid-Fans fordern Umbruch

Zum ersten Mal überhaupt musste sich der SK Rapid zu Hause den Riedern geschlagen geben. Die Hoffnung, die Krise sei überwunden, hielt nicht lange, gerade einmal acht Minuten lagen die Hausherren in Führung, ehe erst Oliver Steurer (40.) zum Ausgleich und später Philipp Pomer (54.) per Elfmeter zur Führung für die Gäste traf.