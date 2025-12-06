Vorteilswelt
Grün-Weiß in der Krise

Pfiffe in Hütteldorf! Rapid-Fans fordern Umbruch

Bundesliga
06.12.2025 19:36
Katerstimmung in Hütteldorf
Katerstimmung in Hütteldorf(Bild: GEPA)

Der Haussegen hängt gewaltig schief. Nach Rapids Niederlage gegen die SV Ried – die vierte in Folge – ertönte im Allianz Stadion nach Schlusspfiff ein Pfeifkonzert. Die Anhänger der Hütteldorfer sind stinksauer ...

Zum ersten Mal überhaupt musste sich der SK Rapid zu Hause den Riedern geschlagen geben. Die Hoffnung, die Krise sei überwunden, hielt nicht lange, gerade einmal acht Minuten lagen die Hausherren in Führung, ehe erst Oliver Steurer (40.) zum Ausgleich und später Philipp Pomer (54.) per Elfmeter zur Führung für die Gäste traf.

Für den SK Rapid setzte es gegen Ried die vierte Niederlage in Serie.
Bereits in der zweiten Halbzeit wurden am Block West Transparente ausgerollt, die grundlegende Änderungen im Westen Wiens fordern. Nach Schlusspfiff wurden die Spieler später mit lauten Pfiffen verabschiedet, Klopapierrollen fanden ihren Weg auf den Rasen. Eine besinnliche Weihnachtszeit steht Rapids Klub-Führung jedenfalls nicht bevor ...

Folgen Sie uns auf