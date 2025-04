1,7 Promille: Fiakerfahrer verirrt sich auf A22

Eindringliche Durchsage via Lautsprecher

Via Lautsprecher wurde der Fiaker in weiterer Folge unmissverständlich und eindringlich auf seinen gefährlichen Irrweg auf der Autobahn hingewiesen. Das Gespann wurde in weiterer Folge in Polizeibegleitung von der Autobahn eskortiert, wie das Video einer weiteren Leserreporterin zeigt.