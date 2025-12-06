Katy Perry postet erstes Liebes-Selfie mit Trudeau

Katy Perry (41) zeigt sich in einer romantischen Beziehung mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) auf Instagram. Der Popstar veröffentlichte am Samstag mehrere Fotos und Videos, auf denen das Paar gemeinsam in Japan zu sehen ist.
In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist. Auf einem Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange in die Kamera.
Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.
In dieser Bildergalerie verstecken sich auch Fotos und Videos von Katy Perry mit Justin Trudeau:
Treffen mit Japans Premierminister
Perry und Trudeau hatten vor wenigen Tagen gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. „Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen“, schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt.
„Schön, dich zu sehen“, antwortete Trudeau. „Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können.“
Spekulationen über Paarbeziehung seit Monaten
Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind. Immer wieder waren gemeinsame Fotos und Videos aufgetaucht, unter anderem von einem Restaurantbesuch in Montreal und händchenhaltend in Paris.
Trudeau, der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire hatten 2023 nach rund 18 Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben. Sie haben drei Kinder. Perry („I Kissed a Girl“) war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, sie haben eine Tochter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.