Katy Perry postet erstes Liebes-Selfie mit Trudeau

Treffen mit Japans Premierminister

Perry und Trudeau hatten vor wenigen Tagen gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. „Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen“, schrieb Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier vor einem Weihnachtsbaum zeigt.