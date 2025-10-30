Harry enthüllt freche Angewohnheit seiner Kinder

Sussexes geben Kids keine Smartphones

Harry sprach außerdem darüber, warum er und seine Frau Herzogin Meghan es so wichtig finden, junge Menschen vor den Gefahren sozialer Medien zu beschützen. „Meine Frau und ich haben sehr oft darüber gesprochen ... Wir haben unseren Anteil an Angriffen in den sozialen Medien abbekommen. Ich glaube, als wir in die USA gezogen sind, waren wir uns einig – und suchten auch danach –, herauszufinden, was die eigentliche Ursache für so viel Schmerz und Leid in der Welt ist“, schilderte Harry.