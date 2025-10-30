Nach Wechsel-Gerücht: Alaba trifft Entscheidung

Wie „DefensaCentral“ und „AS“ berichten, will Alaba bei den „Königlichen“ bleiben und sich beim Team rund um Trainer Xabi Alonso durchbeißen. Sollte es mit dem WM-Ticket klappen, bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass Alaba trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der Großveranstaltung noch reichlich Spielpraxis sammeln kann.