ÖFB-Star im Fokus

Nach Wechsel-Gerücht: Alaba trifft Entscheidung

Fußball International
30.10.2025 16:12
David Alaba will Real Madrid im Winter nicht verlassen.
David Alaba will Real Madrid im Winter nicht verlassen.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Nachdem zuletzt Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel in die MLS aufgekommen waren, hat David Alaba laut spanischen Medien eine Entscheidung getroffen. Ein Transfer im Winter kommt für den ÖFB-Star offenbar nicht infrage.

New York City FC liebäugelte zuletzt mit einer Verpflichtung des 33-jährigen Real-Madrid-Profis. Es hieß, der Interessent aus den USA möchte schon im Winter zuschlagen, sieht Alaba als die perfekte Verstärkung für die Defensive. Doch daraus wird nichts …

Wie „DefensaCentral“ und „AS“ berichten, will Alaba bei den „Königlichen“ bleiben und sich beim Team rund um Trainer Xabi Alonso durchbeißen. Sollte es mit dem WM-Ticket klappen, bleibt aus rot-weiß-roter Sicht nur zu hoffen, dass Alaba trotz des hochkarätigen Real-Kaders vor der Großveranstaltung noch reichlich Spielpraxis sammeln kann.

Kein neuer Vertrag in Madrid
Spätestens im Sommer ist in Madrid jedenfalls Schluss. Transfer-Guru Fabrizio Romano vermeldete zuletzt, dass Spaniens Rekordmeister den im Sommer 2026 auslaufenden Vertrag des Wieners definitiv nicht verlängern wird.

